Diretta/ Inter Empoli (risultato 0-0) streaming video tv: Lautaro vs Niang, si comincia! (oggi 1 aprile 2024)

DIRETTA INTER EMPOLI (RISULTATO 0-0): LE FORMAZIONI UFFICIALI, VIA!

Ultimo match di Serie A di questa giornata ed ecco pronte le statistiche per questa diretta di Inter Empoli preparate attentamente dalla nostra redazione: Il risultato più comune tra queste due squadre è stato un 2-0, con ben 6 partite che si sono concluse con questo punteggio. Sorprendentemente, l’Inter sembra essere più pericolosa nei minuti prima dell’intervallo, con il 25% dei suoi gol segnati tra il 31° e il 45° minuto. D’altra parte, l’Empoli dimostra di essere una squadra resistente fino alla fine, con il 32% dei suoi gol segnati nel periodo finale della partita, tra il 76° e il 90° minuto. Guardando alle prestazioni recenti, l’Inter gode di una serie positiva, non avendo perso in nessuno degli ultimi 8 incontri. Inoltre, la squadra nerazzurra si trova in vantaggio all’intervallo nel 54% dei match, mentre l’Empoli nel 25%.

Un dato interessante è che quando l’Empoli si porta in vantaggio per 1-0 nei match in trasferta, riesce a vincere la partita nell’80% dei casi, dimostrando una buona capacità di gestione del vantaggio lontano dal proprio campo. D’altro canto, quando l’Inter si trova in svantaggio per 1-0 nei match casalinghi, riesce a ribaltare la situazione e vincere la partita nel 66% dei casi, mostrando la sua forza e la capacità di reazione di fronte alla sconfitta. Ecco ora le formazioni ufficiali: la diretta di Inter Empoli comincia! INTER (3-5-2): Audero; Pavard, Acerbi, A. Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; M. Thuram, Lautaro Martinez. Allenatore: Simone Inzaghi EMPOLI (3-4-2-1): Caprile; Bereszynski, Walukiewicz, Luperto; Gyasi, R. Marin, S. Bastoni, Giu. Pezzella; Zurkowski, Cambiaghi; Niang. Allenatore: Davide Nicola (agg. Gianmarco Mannara)

INTER EMPOLI, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Inter Empoli sarà trasmessa in esclusiva su DAZN. La gara non fa quindi parte delle tre su dieci che ogni weekend vengono fatte vedere contemporaneamente anche su Sky. Dunque, l’unico per assistere a questa gara, è sottoscrivere un abbonamento a DAZN.

Anche la diretta streaming Inter Empoli sarà visibile esclusivamente sull’app di DAZN attraverso tutti i dispositivi tra cui smartphone, tablet, pc e console di gioco. Per chi è abbonato DAZN tramite Sky, al costo di 5 euro al mese, può aggiungere Zona DAZN e vedere direttamente su Sky tramite DAZN la partita. Chi invece è dotato di decoder Sky Q può accedere tramite le App a quella di DAZN.

INTER EMPOLI: I TESTA A TESTA

I testa a testa della diretta di Inter Empoli ci aiuteranno a capire meglio che sfida è stata fin qui nella storia di questi due club. Su un totale di 42 partite, 34 sono state vinte dai neroazzurri mentre 4 sono i successi dell’Empoli, lo stesso numero relativo ai pareggi. Nelle ultime due gare, l’Inter ha vinto entrambe le volte: 3-0 firmato Lukaku (doppietta) e Lautaro più l’1-0 dell’andata, decisivo Dimarco al cinquantunesimo.

Il successo più recente dei toscani è l’ultima sfida giocata a San Siro con la rete dell’attuale giocatore della Roma Tommaso Baldanzi. Nel 2022 c’è stata una sfida di Coppa Italia con il timbro di Sensi che ai supplementari risolve il 2-2 dei regolamentari con gol di Sanchez e Ranocchia nel recupero per i meneghini e di Bajrami più autogol di Radu per l’Empoli. (aggiornamento di Christian Attanasio)

INTER EMPOLI, OLTRE 50 PUNTI DI DIFFERENZA

La diretta Inter Empoli, in programma lunedì 1 aprile alle ore 20:45, racconta della 30esima giornata di Serie A. I neroazzurri sono sempre più lanciati verso il ventesimo Scudetto, anche se nell’ultimo turno c’è stato un mezzo stop ovvero il pareggio col Napoli. Questo naturalmente non ha fermato gli entusiasmi di una squadra lanciata verso il titolo.

L’Empoli dopo un inizio clamorosamente positivo con l’arrivo di Nicola in panchina, sta attraversando un momento nettamente più complicata, composto da ben tre sconfitte di fila, tutte per 1-0: il ko col Cagliari firmato Jankto, quello con il Milan in virtù del gol di Pulisic e infine la beffa contro il Bologna arrivata al 94esimo minuto.

INTER EMPOLI, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Inter Empoli vedono i padroni di casa schierarsi col 3-5-2. Audero dovrebbe partire titolare con Pavard, Acerbi e Bastoni in difesa. Agiranno esterni Darmian e Dimarco mentre Barella, Çalhanoglu e Mkhitaryan comporranno il centrocampo. In attacco Lautaro e Thuram.

L’Empoli opta per il modulo 3-4-2-1. Tra i pali ci sarà Caprile con Bereszynski, Walukiewicz e Luperto in sua difesa. Gyasi e Cacace saranno larghi con Marin e Fazzini ad occupare la zona nevralgica del campo. Cambiaghi e Zurkowski giocheranno alle spalle di Niang.

INTER EMPOLI, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Inter Empoli danno favorita la squadra di casa a 1.22. Secondo bet365, la X è data a 7 mentre il 2 a 12 volte la posta in palio.

L'Over 2.5 sembra più probabile dell'Under, rispettivamente a 1.48 e 2.60. Gol e No Gol invece sono a 2.10 e 1.67.











