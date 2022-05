Diretta Inter Empoli/ Streaming video tv: nerazzurri obbligati a vincere (Serie A)

DIRETTA INTER EMPOLI: NERAZZURRI OBBLIGATI A VINCERE

Inter Empoli, sarà diretta dall’arbitro della sezione AIA di . La gara in programma allo stadio San Siro di Milano, venerdì 6 maggio alle ore 18:45, è valida per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie A. I nerazzurri sono reduci dal successo conseguito in casa dell’Udinese, in cui si sono imposti con il punteggio di 1-2. La squadra di Simone Inzaghi è obbligata a vincere e sperare in un passo falso del Milan, per sperare nella conquista dello scudetto.

L’Empoli arriva alla gara di San Siro, dopo la sconfitta casalinga subita in rimonta contro il Torino, partita conclusasi con il punteggio di 1-3. La squadra di Aurelio Andreazzoli non vince fuori casa da metà novembre, ed ha conquistato un solo punto nelle ultime 5 trasferte di campionato. Sembra quindi difficile vedere i toscani vincere, ma le buone prestazioni messe in mostra contro le big e la vittoria di due settimane fa con il Napoli, fanno ben sperare i tifosi azzurri.

DIRETTA INTER EMPOLI STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE A

La diretta tv di Inter Empoli di Serie A sarà trasmessa in esclusiva dalla piattaforma DAZN. Si tratterà quindi di una diretta streaming video. Per accedere ai contenuti dell’emittente digitale bisognerà essere abbonati al servizio e disporre di una Smart Tv connessa ad internet o di un dispositivo mobile come smartphone, tablet o PC con l’applicazione dedicata installata. La gara non sarà quindi una delle tre partite trasmesse in co-esclusiva da Sky Sport.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI INTER EMPOLI

Andiamo a vedere le probabili formazioni della diretta Inter Empoli, le quali scenderanno in campo nella gara valevole per la trentaseiesima giornata di Serie A. Il tecnico nerazzurro, Simone Inzaghi, schiererà la sua squadra con il consueto modulo 3-5-2. In difesa probabile conferma per Dimarco, con Dumfries largo a destra e Correa che insidia Dzeko per fare coppia con Luataro in attacco. Ecco la probabile formazione titolare dell’Inter: Handanovic; Skriniar, de Vrij, Dimarco; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Correa, Lautaro.

Il tecnico dell’Empoli, Aurelio Andreazzoli, dovrebbe schierare i suoi uomini con il consueto modulo 4-3-2-1. Il terminale offensivo sarà l’ex Pinamonti, supportato da Henderson e Bajrami. Questa la probabile formazione titolare dei toscani: Vicario; Fiamozzi, Viti, Luperto, Parisi; Zurkowski, Asllani, Bandinelli; Henderson, Bajrami; Pinamonti.

QUOTE PER LE SCOMMESSE

Diamo uno sguardo alle quote per le scommesse per la diretta Inter Empoli di Serie A, proposte dall’agenzia Snai. I favori dei pronostici sono tutti dalla parte dei nerazzurri, con il segno 1, associato alla vittoria dell’Inter, quotato 1.13. Sembra difficile anche un risultato finale di parità, con il segno X proposto a 9.25. Il successo esterno dell’Empoli, con segno 2 è quotato 16.00.

