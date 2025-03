Diretta Inter Feyenoord (risultato 1-0): eurogol del francese!

L’Inter sfiora il gol al 16’ con Taremi, il cui tiro in area viene deviato in angolo da Wellenreuther. Il Feyenoord prova a reagire con Hadj Moussa, ma Carlos Augusto chiude in corner. Al 28’, Mkhitaryan serve in area, Calhanoglu lascia scorrere per Dumfries, che però non sfrutta l’occasione. Al 31’, Bueno impegna Sommer con un tiro da fuori area, confermandosi il più pericoloso degli olandesi. (agg. di Fabio Belli)

Diretta Inter Feyenoord, dove vedere la partita

Per seguire la diretta Inter Feyenoord delle 21.00 sarà necessario che i tifosi e gli interessati siano in possesso di un abbonamento per i servizi di Sky Sport, si dovranno poi sintonizzare sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport 4K o Sky Sport (canale 252), o collegarsi alle piattaforme di streaming NowTv o SkyGo.

Eurogol del francese!

Parte forte l’Inter, in affanno Wellenreuther su una frustata di Mkhitaryan che gli sfugge ma finisce per lui fortunatamente a lato, sul conseguente calcio d’angolo il portiere del Feyenoord è attento su un colpo di testa di Carlos Augusto. Si vedono in avanti gli olandesi con una conclusione di Sliti controllata da Sommer, quindi passa l’Inter: fa tutto da solo Thuram che rientra e piazza un eurogol sotto l’incrocio. Prova a reagire il Feyenoord, Dumfries mura una conclusione di Bueno, al quarto d’ora finisce alto sopra la traversa un colpo di testa di Hancko sugli sviluppi di un calcio d’angolo. (agg. di Fabio Belli)

Le formazioni ufficiali, via!

La diretta Inter Feyenoord sta per cominciare, verso il match di ritorno dobbiamo ribadire una volta di più che il dato statistico più rilevante in questa stagione di Champions League è la meravigliosa solidità della difesa nerazzurra. Simone Inzaghi ha incassato un solo gol in nove partite, compreso naturalmente il successo per 0-2 sei giorni fa a Rotterdam firmato ThuLa, che adesso pone l’Inter davvero vicina ai quarti di finale. Gli olandesi invece ne hanno incassati addirittura 24, pur avendo giocato anche le due partite del playoff è una differenza che resta clamorosa e che spiega molto bene perché i nerazzurri siano nettamente favoriti per il passaggio del turno.

Pazienza se l’unico precedente vide il Feyenoord vincere a San Siro e poi passare il turno nella semifinale di Coppa Uefa 2001-2002, ma stavolta lo 0-1 non basterebbe agli olandesi. Adesso però leggiamo le formazioni ufficiali per la diretta Inter Feyenoord, poi giustamente parlerà il campo! INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bisseck; Dumfries, Frattesi, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Taremi, M. Thuram. Allenatore: Simone Inzaghi FEYENOORD (4-3-3): Wellenreuther; Read, Beelen, Hancko, Bueno; Moder, Smal, Ivanusec; Hadj Moussa, Ueda, Sliti. Allenatore: Robin Van Persie (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Inter Feyenoord, due squadre in emergenza

La diretta Inter Feyenoord sarà valida per il ritorno degli ottavi di finale della Champions League e vedrà sfidarsi due squadre che sono in piena emergenza per i numerosi infortuni nella propria rosa ma che hanno anche dimostrato di riuscire ad adattarsi alla grande con i giocatori a disposizione, i padroni di casa rimangono sempre al comando della Serie A al primo posto con 61 punti arrivano da una partita difficile ma fortunatamente per loro hanno vinto l’andata 0-2 in Olanda.

Gli ospiti invece hanno cambiato poche settimane fa l’ennesimo allenatore che non è ancora riuscito a dare una vera e propria impronta alla squadra, in Eredivisie sono al quinto posto con 44 punti ma con una partita in meno vista la concessione data dalla federazione per prepararsi alla Champions League.

Inter Feyenoord, probabili formazioni

Per la diretta Inter Feyenoord allo Stadio Giuseppe Meazza i padroni di casa dovrebbero scendere in campo con il solito 3-5-2 di Simone Inzaghi con Martinez in porta, Pavard, de Vrij e Acerbi i tre difensori centrali, Dumfries e Bastoni gli esterni con Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan a completare il centrocampo, Thuram e Lautaro Martinez coppia d’attacco. Gli ospiti invece dovrebbero cambiare rispetto all’ultima partita e Robin Van Persie dovrebbe scegliere un 4-4-2 con Wellenreuther tra i pali, Read e Bueno gli esterni bassi con Beelen e Hancko a completare il reparto, Hadji Moussa e Paixao sulle fasce con Moder e Smal in mezzo al campo, davanti riferimenti offensivi Carranza e Ueda.

Inter Feyenoord, quote e pronostico

La diretta Inter Feyenoord è una gara che sulla carta dovrebbe essere già scritta con i padroni di casa nettamente favoriti sugli ospiti nonostante l’emergenza sugli esterni e i numerosi infortuni anche in altri ruoli, la partita d’andata è sicuramente esemplificativa della differenza di qualità delle due rose detto che però gli olandesi sono stati capaci di essere pericolosi, l’ottima fase difensiva dei nerazzurri poi è un ulteriore motivo per vederli vincitori dopo i 90 minuti.

Dando uno sguardo ai siti di scommesse, come bet365, possiamo vedere come la vittoria dell’Inter sia quasi scontata tanto da essere quotata 1.33, la vittoria del Feyenoord invece ha la quota più alta pari a 8.50 mentre il pareggio ha una quota intermedia di 5.25.