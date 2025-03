DIRETTA INTER FIORENTINA PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Siamo finalmente al via della diretta di Inter Fiorentina Primavera: è un grande momento per la squadra nerazzurra che infatti ha vinto otto delle ultime nove partite, va sempre ricordato che a metà gennaio l’Inter Primavera era addirittura in bilico sulla sua partecipazione ai playoff perché aveva perso due partite consecutive, contro Roma e Juventus, incassando un totale di sette gol, ma da quel momento ha cambiato passo e l’unica sconfitta rimediata è stata quella contro il Torino (netta: 0-3 esterno) in mezzo a un momento da 25 reti (oltre tre a partite nelle gare vinte) che hanno totalmente cambiato e girato le carte in tavola.

Per quanto riguarda la Fiorentina, i giovani viola hanno perso il primo posto in classifica con la sconfitta interna per mano del Sassuolo: incredibile a dirsi, sono tre ko in tre partite stagionali contro i neroverdi, più in generale però è giusto dire che la Fiorentina Primavera arrivava da otto vittorie con appena tre gol subiti, 19 le reti segnate nel corso di questa striscia iniziata a metà gennaio e conclusa con il successo esterno sull’Atalanta. Adesso però è davvero il momento di metterci comodi e stare a vedere quello che ci dirà il campo, perché la diretta Inter Fiorentina Primavera sta per farci compagnia! (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA INTER FIORENTINA PRIMAVERA, INFO STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

La diretta Inter Fiorentina Primavera sarà visibile in diretta in chiaro sul canale 60 del digitale terrestre, Sportitalia e in streaming gratuito su Primavera TV.

SECONDA CONTRO TERZA

La diretta Inter Fiorentina Primavera, in programma il 1 marzo 2025 alle 11, è un vero e proprio scontro diretto che può cambiare gli equilibri del Campionato Primavera. I viola infatti occupano il secondo posto con 56 punti, a sole due lunghezze dalla capolista Roma, mentre i nerazzurri inseguono a quota 55. Una gara fondamentale per entrambe, con la possibilità di avvicinarsi o addirittura superare la Roma nella corsa al titolo.

Le due squadre si presentano con lo stesso potenziale offensivo, avendo segnato 57 reti ciascuna, ma l’Inter ha subito un gol in più rispetto alla Fiorentina: 34 contro 33. Il momento di forma sorride ai nerazzurri, reduci da quattro vittorie consecutive contro Bologna, Monza, Udinese e Lecce, tutte ottenute con prestazioni dominanti e punteggi netti. Al contrario, la Fiorentina arriva da una sconfitta interna contro il Sassuolo, maturata nei minuti finali, un risultato che ha interrotto la sua striscia positiva. Oltre ai punti in palio, Inter e Fiorentina si giocano anche un importante segnale di forza per il prosieguo della stagione. Una vittoria potrebbe essere infatti la spinta decisiva nella lotta al primato.

INTER FIORENTINA PRIMAVERA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Zamarian sarà tra i pali, mentre la difesa sarà composta da Aidoo, Re Cecconi, Maye e Cocchi. In mezzo al campo Berenbruch, Bovo e Topalovic garantiranno equilibrio e qualità, mentre il tridente offensivo sarà formato da De Pieri, Lavelli e Quieto.

La Fiorentina, reduce dalla sconfitta contro il Sassuolo, si presenterà con il 4-3-3: Vannucchi in porta, difesa con Kouadio, Baroncelli, Romani e Scuderi. Keita, Ievoli e Gudelevicius avranno il compito di gestire il centrocampo, mentre il tridente d’attacco vedrà Mazzeo, Braschi e Bertolini cercare di scardinare la retroguardia nerazzurra.