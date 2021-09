DIRETTA/ Inter Fiorentina Primavera video streaming tv: l’arbitro è Paolo Bitonti

DIRETTA INTER FIORENTINA PRIMAVERA: ARBITRO

Sarà Paolo Bitonti, della sezione aia di Bologna l’arbitro designato per la diretta di Inter Fiorentina primavera: pure in campo oggi non mancheranno gli assistenti Niedda e Porcheddu. Volendo dunque ora conoscere meglio il primo direttore di gara, scopriamo ben presto che Bitonti in stagione ha già collezionato una presenza, per il campionato di Serie C-girone C: l’emiliano ha diretto Juve Stabia-Avellino, dove pure ha estratto 7 cartellini gialli e un rosso.

DIRETTA/ Fiorentina Torino (risultato finale 2-1): inutile la rete di Verdi

Ampliando la nostra piccola analisi, ricordiamo che in carriera Bitonti ha in precedenza già incontrato l’Inter primavera in due occasioni, di cui l’ultima occorsa nella precedente stagione (nel match tra nerazzurri e Cagliari): uno solo il testa a testa tra l’arbitro e la fiorentina primavera, risalente al campionato 2020-21 e alla sfida tra i viola e il Torino. (agg Michela Colombo)

DIRETTA/ Fiorentina Juventus Primavera (risultato finale 1-2): accorcia Corradini

DIRETTA INTER FIORENTINA PRIMAVERA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Inter Fiorentina Primavera sarà garantita in chiaro per tutti su Sportitalia, canale numero 60 del telecomando del digitale terrestre. In aggiunta, ricordiamo che Sportitalia, emittente ufficiale del campionato Primavera 1, metterà a disposizione anche la diretta streaming video tramite il proprio sito internet oppure l’applicazione.

GRANDE SFIDA!

Inter Fiorentina, in diretta sabato 11 settembre 2021 alle ore 13.00 presso il Centro Sportivo Suning, sarà una sfida valevole per la seconda giornata d’andata del campionato Primavera 1. L’Inter cerca il cambio di marcia contro una Fiorentina che rappresenta un osso duro, ma i nerazzurri hanno già messo alle loro spalle una vittoria nel primo big match stagionale, un 3-2 all’Atalanta estremamente spettacolare in cui l’Inter con un gol di Carboni ha riacciuffato un importante successo che sembrava ormai sfumato dopo la rimonta bergamasca.

Anche la Fiorentina è partita con una sfida di gran livello in questo nuovo campionato, ma ai viola non è andata altrettanto bene dal punto di vista del risultato, con la sconfitta subita contro la Juventus. Sicuramente i ragazzi allenati da Alberto Aquilani hanno dimostrato qualità e competitività, ma è mancata un pizzico di attenzione a livello difensivo. Cercare il riscatto in casa dell’Inter sarà dura ma da formazione detentrice della Coppa Italia la Fiorentina vuol dimostrare di poter dire la sua anche in campionato.

PROBABILI FORMAZIONI INTER FIORENTINA PRIMAVERA

Le probabili formazioni di Inter Fiorentina Primavera, match che andrà in scena al Centro Sportivo Suning. Per l’Inter, Christian Chivu schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Botis; Hoti, Moretti, Zanotti, Fabbian; Muller Cecchini, Abiuso, Nunziatini; Carboni, Jurgen, Owusu. Risponderà la Fiorentina allenata da Alberto Aquilani con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Fogli; Kayode, Gentile, Frison, Ghilardi; Corradini, Bianco, Agostinelli; Di Stefano, Munteanu, Egharevba.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Centro Sportivo Suning, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria dell’Inter con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.60, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 4.00, mentre l’eventuale successo della Fiorentina, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 4.30.



© RIPRODUZIONE RISERVATA