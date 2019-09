Diretta Inter Fiorentina Primavera/ Streaming video tv: sfida di lusso

Inter Fiorentina Primavera, diretta dall’arbitro Matteo Marcenaro della sezione Aia di Genova, si gioca alle ore 13.00 di oggi pomeriggio, sabato 21 settembre 2019, e sarà senza dubbio il piatto forte della seconda giornata del nuovo campionato Primavera 1 2019-2020. Inter Fiorentina Primavera è infatti la sfida sempre affascinante fra due dei vivai migliori del calcio italiano, in più nel nuovo campionato entrambe le squadre hanno iniziato con il piede giusto. L’Inter infatti alla prima giornata ha vinto per 2-3 sul campo del Pescara – senza dimenticare il successo ottenuto dai giovani nerazzurri per 4-0 contro la Slavia Praga in Youth League. Tanti gol anche per la Fiorentina, che settimana scorsa si è imposta per 6-3 sul Bologna nel primo turno del nuovo campionato.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Ricordiamo a tutti gli appassionati che anche quest’anno gli incontri del campionato Primavera saranno una proposta del canale Sportitalia. La diretta tv di Inter Fiorentina Primavera dunque sarà visibile appunto su Sportitalia: il canale è disponibile al numero 60 del vostro televisore (eventualmente raggiungibile al 5060 dal satellite) e ancora una volta, senza costi aggiuntivi, ci sarà la possibilità di seguire la sfida anche in diretta streaming video, visitando il sito www.sportitalia.com con dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI INTER FIORENTINA

Vediamo adesso quali potrebbero essere le probabili formazioni per Inter Fiorentina Primavera. Per i nerazzurri di Armando Madonna si può in linea di massima ipotizzare un 3-5-2 che potrebbe vedere titolari Pozzer in porta, Youte, Ntube e Parola nella difesa a tre, a centrocampo da destra a sinistra Persyn, Gianelli, Schirò, Agoumè e Colombini, infine Vergani e Mulattieri in attacco. La risposta della Fiorentina parte naturalmente dalla formazione che al debutto ha travolto il Bologna: modulo 4-3-3 per i viola di Emiliano Bigica con Chiorra esterno difensore e davanti a lui la difesa a quattro con Ponsi, Dutu, Dalle Mura e Simonti da destra a sinistra; a centrocampo il terzetto formato da Gorgos, Fiorini e Hanuljak, in attacco infine il tridente con Koffi e Pierozzi ai fianchi di Duncan.



