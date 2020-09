Diretta/ Inter Fiorentina, streaming video e tv: Conte ricomincia da Vidal? (Serie A)

DIRETTA INTER FIORENTINA: SPETTACOLO A SAN SIRO!

La diretta Inter Fiorentina, sabato 26 settembre alle ore 20.45 presso lo stadio Giuseppe Meazza, sarà una sfida valevole per la seconda giornata del campionato di Serie A, ma per i nerazzurri sarà l’esordio assoluto in campionato, dopo una breve preparazione che ha fatto seguito alla finale del 21 agosto scorso contro il Siviglia in Europa League. Conte ha avuto rinforzi importanti dal mercato, la freccia Hakimi sulla fascia e il ritorno di Perisic che può rivelarsi un’alternativa importante sulla corsia mancina. In più, l’Inter potrà fare affidamento su Arturo Vidal, vecchio pretoriano di Conte ai tempi della Juventus, arrivato ufficialmente in nerazzurro da Barcellona a inizio settimana e che potrebbe partire dalla panchina in questo match contro i viola. La Fiorentina ha convinto nella sfida d’esordio contro il Torino in casa, il gol vincente con Castrovilli è arrivato solamente nel finale di partita ma la prestazione è stata convincente, con diverse occasioni da gol create: un passo in avanti che ora andrà confermato in casa di quella che sarà una delle pretendenti allo Scudetto, dopo che l’Inter nella scorsa stagione ha terminato il campionato ad una sola lunghezza dalla Juventus.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE INTER FIORENTINA

La diretta tv di Inter Fiorentina è affidata a DAZN: per questo motivo gli abbonati alla piattaforma vi potranno assistere attraverso dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone e dunque con il servizio di diretta streaming video. Ricordiamo poi che i clienti Sky da almeno tre anni potranno accendere il loro decoder e selezionare il canale DAZN1 al numero 209; in alternativa potrà essere utilizzata una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI INTER FIORENTINA

Le probabili formazioni che dovrebbero scendere in campo in Inter Fiorentina, sabato 26 settembre alle ore 20.45 presso lo stadio Giuseppe Meazza. L’Inter allenata da Antonio Conte dovrebbe affrontare il match con un 3-4-1-2 così schierato: Handanovic tra i pali; Bastoni, de Vrij e Kolarov titolari nella difesa a tre; Hakimi laterale di destra, Barella e Brozovic centrali di centrocampo e Ashley Young sulla fascia sinistra. Eriksen sarà il trequartista alle spalle delle due punte, Lautaro Martinez e Romelu Lukaku. La Fiorentina di Giuseppe Iachini sceglierà il 3-5-2 come modulo di partenza e questo undici titolare: Dragowski in porta; Milenkovic, Ceccherini e Caceres schierati nella difesa a tre mentre Chiesa si muoverà sulla fascia destra, Bonaventura, Amrabat e Castrovilli, saranno gli esterni di centrocampo e a Biraghi sarà affidata la fascia sinistra. In attacco, spazio al tandem Kouamé-Ribery.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote dell’agenzia Snai per Inter Fiorentina vedono la formazione di casa quotata 1.47 per la vittoria, l’eventuale pareggio proposto a una quota di 4.50 e la vittoria in trasferta quotata 6.50. Per quanto riguarda i gol complessivamente realizzati nel corso della partita, quota dell’over 2.5 fissata a 1.55, mentre la quota dell’under 2.5 viene proposta a 2.30.



