Diretta Inter Fiorentina/ Streaming video Rai: grande sfida a San Siro (Coppa Italia)

Inter Fiorentina, diretta dall’arbitro Doveri, è in programma per le ore 20.45 di questa sera, mercoledì 29 gennaio 2020, presso lo stadio Giuseppe Meazza di San Siro, dove andrà in scena la partita in gara secca dei quarti di finale di Coppa Italia. Chi vince accede alle semifinali, chi perde (eventualmente dopo tempi supplementari e calci di rigore) invece esce di scena: Inter Fiorentina attira l’attenzione perché ci fornisce davvero molti spunti d’interesse. I nerazzurri di Antonio Conte arrivano dal discusso pareggio contro il Cagliari in campionato e le frenata dei nerazzurri nelle ultime settimane è evidente: tornare alla vittoria sarebbe dunque fondamentale per l’Inter anche dal punto di vista psicologico, per spazzare via i dubbi circa il “solito” calo nerazzurro in questa fase della stagione. La Fiorentina con Beppe Iachini si è allontanata dalla zona calda, ma il pareggio casalingo contro il Genoa ha dimostrato che per la viola in campionato sarà difficile ambire a qualcosa di più. La Coppa Italia diventa allora una strada stuzzicante per cercare di lasciare il segno.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Inter Fiorentina sarà garantita in chiaro per tutti su Rai Uno, naturalmente canale numero 1 del telecomando. Di conseguenza, sarà a disposizione anche la diretta streaming video che sarà garantita a tutti tramite il sito oppure l’applicazione di Rai Play. CLICCA QUI PER LO STREAMING SU RAIPLAY

PROBABILI FORMAZIONI INTER FIORENTINA

Nelle probabili formazioni di Inter Fiorentina ci sono ancora diversi nodi da sciogliere. Le certezze sono ad esempio Handanovic e Dragowski in porta, De Vrij e la coppia formata da Milenkovic e Caceres (squalificati in campionato) nelle rispettive difese. A centrocampo dovremmo vedere il grande ex Borja Valero in cabina di regia per i nerazzurri, mentre restano diversi dubbi per quanto riguarda gli esterni della squadra di Antonio Conte. In attacco ci sarà sicuramente Lautaro Martinez, a sua volta squalificato in campionato, mentre vedremo se Lukaku riposerà – in quel caso giocherebbe Sanchez in un attacco tutto sudamericano. Per la Fiorentina uno fra Cutrone e Vlahovic al fianco di Chiesa: per l’ex Milan sarebbe naturalmente una sfida dal sapore speciale.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche alle quote proposte per il pronostico su Inter Fiorentina da parte dell’agenzia di scommesse sportive Snai. Nerazzurri nettamente favoriti, infatti il segno 1 è quotato a 1,50 mentre poi si sale a 4,25 in caso di segno X e fino a 6,50 volte la posta in palio in caso di vittoria della Fiorentina, naturalmente per chi avrà puntato sul segno 2.



