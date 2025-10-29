Serie A, Diretta Inter Fiorentina, streaming video tv: Pioli, ancora a caccia della prima vittoria in campionato, sfida il suo passato (29 ottobre 2025)

DIRETTA INTER FIORENTINA (RISULTATO FINALE 3-0): NOTTE FONDA PER PIOLI!

L’Inter chiude i conti trovando il terzo gol su rigore, realizzato con freddezza da Hakan Calhanoglu, impeccabile dagli undici metri. Il penalty nasce da un fallo di Viti su Bonny, che costa anche il cartellino rosso al difensore viola, lasciando la Fiorentina in dieci uomini. A quel punto, il Meazza esplode in un coro ironico — “Pioli is on fire” — a sottolineare il momento difficile dei toscani, fermi a 4 punti in classifica. L’Inter, invece, può esultare: la squadra di Chivu ritrova vittoria e fiducia, riprendendo con decisione la propria corsa. (agg. di Fabio Belli)

Josep Martinez affidato ad uno psicologo dopo l’incidente/ L’Inter cerca il recupero dopo lo shock

DOVE VEDERE LA DIRETTA INTER FIORENTINA, STREAMING VIDEO

Buone notizie per chi vuole vedere la diretta Inter Fiorentina poiché si potrà vedere sia su Sky che su DAZN. Stesso discorso per la diretta streaming, visibile sulle applicazioni delle rispettive piattaforme.

I NERAZZURRI TROVANO L’UNO-DUE!

Nella ripresa l’Inter parte forte e dopo appena due minuti Barella ha una buona occasione: tiro al volo su assist di Dumfries, ma Marì respinge in area. Al 9’ proteste nerazzurre per una trattenuta di Comuzzo su Pio Esposito: il VAR effettua un check, ma il rigore non viene assegnato, lasciando comunque molti dubbi. Il vantaggio dell’Inter arriva al 21’: dopo numerosi tentativi, Calhanoglu sblocca il match con un destro potente e preciso dal limite, imprendibile per De Gea. Passano solo cinque minuti e arriva il raddoppio: grande azione personale di Sucic, che avvia l’azione, riceve da Lautaro, salta Mandragora e supera Comuzzo prima di insaccare il 2-0 con freddezza. (agg. di Fabio Belli)

Probabili formazioni Inter Fiorentina/ Quote: Chivu cambia il portiere (Serie A, oggi 27 ottobre 2025)

NERAZZURRI LENTI PRIMA DELL’INTERVALLO

Al 28’ grande occasione per l’Inter: errore in disimpegno di Comuzzo, che serve involontariamente Bastoni; il difensore entra in area e calcia di punta, ma De Gea si oppone con un ottimo intervento. Al 36’ ancora Bastoni protagonista: cross dalla sinistra per Dimarco, che conclude al volo trovando però la pronta risposta del portiere viola. Nel finale di tempo il ritmo dei nerazzurri cala, mentre la Fiorentina si difende con ordine e aggressività. Si chiude così il primo tempo di Inter-Fiorentina sullo 0-0, con i padroni di casa più propositivi ma poco incisivi in avanti e i viola solidi in fase difensiva. (agg. di Fabio Belli)

Josep Martinez, incidente d'auto per il portiere Inter/ Investe e uccide 81enne in carrozzina a Fenegrò

SOMMER RISCHIA!

L’Inter parte con maggiore intraprendenza: dopo 7 minuti Calhanoglu serve in area una punizione che Lautaro Martinez gira di testa senza trovare la porta, poi all’11’ l’argentino ci riprova di nuovo di testa, ma la palla finisce alta. Al 19’ si fa vedere la Fiorentina con Ndour, che serve Kean al centro, ma Bisseck interviene in anticipo e devia in angolo. Dalla successiva azione, Dodò prova la conclusione da fuori, trovando ancora la respinta del difensore nerazzurro. Al 22’ piccolo brivido per Sommer, che perde momentaneamente il pallone in uscita alta, ma riesce subito a bloccarlo. (agg. di Fabio Belli)

SI COMINCIA!

Ci siamo, ormai è solo questione di attimi e poi sarà finalmente diretta di Inter Fiorentina, ma avendo ancora un po’ di tempo a nostra disposizione vediamo insieme un po’ di statistiche per capire chi tra queste due realtà avrà le maggiori possibilità di portare a casa il risultato. L’Inter resta una macchina di precisione: 63% di possesso medio, 2,3 xG, 2,1 xA, e 8,9 tocchi medi in area avversaria. Il 68% delle azioni pericolose nasce da fraseggi centrali, mentre la pressione alta porta a 14 recuperi palla nella metà campo offensiva. La Fiorentina risponde con coraggio e intensità: 1,8 xG, 1,6 xA, e un ritmo costante (10,8 km percorsi medi per giocatore). È tra le squadre che tirano di più da fuori area (6,4 tiri da lunga distanza a partita) e che segnano di più su palla inattiva (41% dei gol).

Inter più disciplinata (2,1 gialli di media), Fiorentina più aggressiva (3,0 ammonizioni). Le due squadre si distinguono anche nei tempi: nerazzurri micidiali nei finali (45% dei gol dopo il 70’), viola più efficaci nella mezz’ora iniziale. Adesso via al commento live della diretta di Inter Fiorentina, si comincia finalmente! INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Bisseck, A. Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; F. Pio Esposito, Lautaro Martinez. Allenatore: Cristian Chivu FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Comuzzo, Pablo Marì, Viti; Dodò, Ndour, Mandragora, Sohm, Gosens; A. Gudmundsson, Kean. Allenatore: Stefano Pioli (agg. Gianmarco Mannara)

INTER FIORENTINA, VIOLA A SAN SIRO

Il piatto ricco di questa nona giornata di campionato è rappresentato sicuramente dalla diretta Inter Fiorentina. I nerazzurri ospiteranno a San Siro una Viola in crisi in questo mercoledì 29 ottobre 2025 alle ore 20:45.

L’Inter sembrava in gran fiducia dopo l’1-0 a Roma contro i giallorossi e il 4-0 di Champions League contro il Royale Union SG, ma nello scorso turno è arrivato un pesante ko nello scontro diretto col Napoli allo Stadio Maradona.

La Fiorentina si è salvata in extremis con un rigore di Kean al 94′ nel 2-2 con il Bologna, ma si è tratta dell’ennesima partita senza vittoria per i toscani che non hanno ancora mai vinto in campionato fino a questo momento.

LE PROBABILI FORMAZIONI INTER FIORENTINA

L’Inter giocherà con il modulo 3-5-2. In porta Sommer, difeso dal terzetto Akanji, Acerbi e Bastoni. A centrocampo Luis Henrique e Carlos Augusto con Barella, Calhanoglu e Sucic a centrocampo. Davanti Esposito e Lautaro.

La Fiorentina replicherà con lo stesso assetto tattico. Tra i pali De Gea, protetto da Pongracic, Marì e Ranieri. Nella zona centrale dal campo spazio a Dodò, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Fagioli e Gosens mentre Gudmundsson e Kean coppia offensiva.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE INTER FIORENTINA

L’Inter è favorita a 1.24 rispetto alla vittoria della Fiorentina a 8 e pareggio a 4.50. Passando alle reti, il segno Gol è offerto a 1.95 con No Gol a 1.80.