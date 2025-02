DIRETTA INTER FIORENTINA (RISULTATO 0-0): PALO DI CARLOS AUGUSTO E TRAVERSA DI LAUTARO!

L’Inter parte forte e già al 2’ si rende pericolosa con una girata di Lautaro Martinez su cross di Darmian, ma il pallone finisce fuori. All’8’ Mkhitaryan serve Calhanoglu, il cui destro potente ma centrale viene bloccato da De Gea. Al 14’ spettacolare rovesciata di Barella su cross di Carlos Augusto, con la palla che sfiora il palo. Al 21’ Carlos Augusto colpisce il palo dopo una sponda di Bastoni su corner. Poco dopo, Lautaro svetta di testa ma centra la parte alta del legno. (agg. di Fabio Belli)

E’ DAZN a dare la chance di vedere la diretta Inter Fiorentina. Gli iscritti a questa piattaforma potranno selezionare l’evento in streaming dall’applicazione o dal computer. In televisione il match sarà visibile sul canale Zona Dazn 214 per chi ha anche un abbonamento a Sky, che manderà la gara in onda anche su Sky Go.

FORMAZIONI UFFICIALI, VIA!

Siamo davvero pronti a seguire questa entusiasmante diretta Inter Fiorentina, e allora va ricordato che Simone Inzaghi e Raffaele Palladino sono stati avversari, come allenatori, anche nelle due stagioni precedenti. Se l’anno scorso l’Inter era sempre riuscita a battere il Monza, addirittura con un clamoroso 5-1 all’U-Power Stadium, nel 2022-2023 le cose erano andate diversamente: Palladino era subentrato a Giovanni Stroppa già a settembre ed era diventato la bestia nera della Beneamata, togliendole punti con due gol nel finale. All’andata, in Brianza, l’autorete di Denzel Dumfries al 93’ aveva sancito il 2-2; al ritorno colpo grosso del Monza a San Siro. A decidere il gol al 78’ minuto di Luca Caldirola, undici anni nelle giovanili nerazzurre e l’esordio in prima squadra, in Champions League, nel 2011-2012.

Caldirola quell’anno aveva realizzato due gol, entrambi pesanti: l’altro per permettere al Monza di pareggiare contro la Roma. Adesso però tocca metterci comodi perché si parla della diretta Inter Fiorentina, dunque leggiamo insieme le formazioni ufficiali e poi che la partita prenda il via! INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, A. Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; M. Thuram, Lautaro Martinez. Allenatore: Simone Inzaghi FIORENTINA (4-2-3-1): De Gea; M. Moreno, Pongracic, L. Ranieri, Gosens; Mandragora, Richardson; Dodò, Beltran, Parisi; Kean. Allenatore: Raffaele Palladino (agg. di Claudio Franceschini)

INTER FIORENTINA, SUBITO DI NUOVO FACCIA A FACCIA

Alle ore 20:45 occhi puntati sulla diretta Inter Fiorentina lunedì 10 febbraio 2025. Allo Stadio Giuseppe Meazza di San Siro in Milano i nerazzurri tornano immediatamente ad affrontare i viola dopo la netta batosta rifilata loro proprio dai toscani in settimana in occasione del recupero della quattordicesima giornata di campionato. In Serie A i lombardi sono ancora in seconda piazza grazie ai loro cinquantuno punti e mantengono invariata la distanza dalla capolista Napoli arrivando però da una sconfitta, preceduta dal pareggio in extremis raggiunto nel derby.

Il cammino della Fiorentina in questo periodo della stagione è invece abbastanza diverso rispetto alla truppa di mister Simone Inzaghi. Gli uomini del tecnico Raffaele Palladino vengono appunto da tre successi consecutivi in cui si sono presi pure la testa della Lazio, con cui condividono gli stessi quarantadue punti, all’Olimpico di Roma e si piazzano stabilmente al quarto posto proprio davanti ai biancocelesti. La Juventus alle loro spalle è pronta ad approfittare di eventuali passi falsi per scavalcarli.

INTER FIORENTINA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Nonostante la squalifica di Dumfries e l’assenza degli infortunati Correa e Di Gennaro mister Inzaghi potrà comunque utilizzare il suo 3-5-2 con Sommer, Pavard, de Vrij, Bastoni, Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco, Lautaro e Thuram come emerge dalle probabili formazioni della diretta Inter Fiorentina. Sul fronte opposto mister Palladino deve sempre fari i conti con gli infortuni di Gudmundsson, Adli, Bove e Pablo Marì oltre a dover rinunciare allo squalificato Comuzzo per puntare tutto sul modulo 4-2-3-1 con De Gea, Dodò, Pongracic, Ranieri, Gosens, Richardson, Mandragora, Beltran, Folorunsho, Parisi e Kean.

DIRETTA INTER FIORENTINA, LE QUOTE

La diretta Inter Fiorentina dovrebbe prendere una direzione ben precisa studiando le quote dei bookmakers per l’esito finale del match. La vittoria nerazzurra, ovvero l’1, viene pagata a 1.45 per esempio da un’agenzia come Sisal che vede dunque i padroni di casa favoriti rispetto ai toscani, con il 2 quotato nientemeno che a 6.50. Un altro risultato abbastanza improbabile per il pronostico è il pareggio se pensiamo che l’x viene invece indicato a 4.50.