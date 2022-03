DIRETTA INTER FIORENTINA/ Video streaming tv: Daniele Chiffi sarà l’arbitro

DIRETTA INTER FIORENTINA: L’ARBITRO

Inter Fiorentina sarà diretta dall’arbitro Daniele Chiffi, 37enne direttore di gara della sezione di Padova, che è stato designato per dirigere la gara che si gioca sul campo di San Siro tra i nerazzurri di Simone Inzaghi ed i viola di Vincenzo Italiano. Per l’arbitro veneto quello di San Siro è il dodicesimo match diretto in questa stagione nel massimo campionato italiano. Nei precedenti match ha incrociato due volte l’Inter, sempre in trasferta, e mai la formazione viola.

Per questa sfida tra i nerazzurri e la formazione toscana l’arbitro di Padova avrà come assistenti i guardalinee Veleriani e Pagliardini, mentre Marchetti sarà il quarto uomo di Inter Fiorentina. Alla postazione VAR ci sarà Valeri, con al suo fianco l’assistente AVAR Zufferli. Nei precedenti incontri Daniele Chiffi ha un tabellino disciplinare con un totale di 44 cartellini gialli, tre cartellini rossi e altrettanti calci di rigore concessi.

DIRETTA INTER FIORENTINA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE A

La visione della diretta di Inter Fiorentina sarà disponibile esclusivamente per coloro che sono abbonati alla piattaforma DAZN, che ha acquisito i diritti televisivi dell’intera stagione del campionato di Serie A. Gli spettatori potranno dunque osservare lo spettacolo in televisione soltanto se sono in possesso di una SmartTv oppure di un dispositivo capace di connettere una tv tradizionale a Internet, come ChromeCast o Amazon FireStick o una consolle abilitata. In alternativa, il match potrà essere seguito in streaming sul sito ufficiale dell’emittente o tramite le applicazioni ufficiali per smartphone e tablet.

INZAGHI VUOLE I 3 PUNTI!

La diretta di Inter Fiorentina metterà di fronte due squadre che hanno importanti obiettivi: i padroni di casa vogliono rilanciarsi nella corsa allo Scudetto, mentre gli ospiti puntano un posto in Europa. Il fischio di inizio del match, valido per la trentesima giornata del campionato di Serie A, è in programma sabato 19 marzo alle ore 18.00 a San Siro. La posta in palio in questo anticipo è molto alta, per cui nessuno vorrà commettere errori.

I nerazzurri sono reduci dal pareggio contro il Torino, che ha fatto sì che slittassero al terzo posto della classifica a quota 59 dietro Milan e Napoli, anche se con una partita ancora da recuperare. L’obiettivo adesso è quello di tornare alla vittoria, sperando che le altre commettano un passo falso. La Viola, invece, arriva dalla vittoria contro il Bologna ed è in buon momento, tanto che adesso può seriamente puntare al sesto posto, che dista soltanto due lunghezze. Un risultato utile è indispensabile per continuare a credere in questo traguardo.

PROBABILI FORMAZIONI INTER FIORENTINA

Le probabili formazioni della diretta Inter Fiorentina non risentono di particolari assenze, al di là di quelle già note. I padroni di casa infatti dovranno purtroppo fare i conti con gli infortuni di Brozovic e de Vrij, due pedine importanti che il tecnico Simone Inzaghi cercherà di sopperire nel migliore dei modi. Il suo 4-2-3-1 potrebbe essere così strutturato: Handanovic; D’Ambrosio, Skriniar, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Martinez. Gli ospiti invece hanno tutti a disposizione. Il tecnico Vincenzo Italiano schiererà dunque i suoi uomini migliori, con un 4-3-3 presumibilmente così disegnato: Terracciano; Odriozola, Milenkovic, Quarta, Biraghi, Maleh; Torreira, Castrovilli; Ikonè, Piatek, Gonzalez.

QUOTE INTER FIORENTINA

Le quote della diretta Inter Fiorentina, offerte dall’agenzia di scommesse Sisal, danno per favoriti i nerazzurri. Un successo dei padroni di casa, con il segno 1, si trova infatti a 1,47. Una vittoria degli ospiti, con il segno 2, al contrario, è fissata a 6,50. Un pareggio, con il segno X, è infine proposto a 4,50.













