DIRETTA/ Inter Fiorentina U17 (risultato 0-0) video streaming tv: in campo, si comincia! (21 giugno 2023)

DIRETTA INTER FIORENTINA U17 (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Siamo arrivati al calcio d’inizio nella diretta di Inter Fiorentina U17: finalmente le due squadre stanno per affrontarsi in semifinale, possiamo allora ricordare che i giovani nerazzurri hanno vinto tre scudetti nelle ultime otto stagioni concluse, trionfando nel 2014 (contro il Milan), 2017 (Atalanta) e 2019 (Roma), ma in questo periodo hanno anche perso le finali del 2016 (contro la Dea) e dello scorso anno, quando erano caduti per 3-2 contro il Bologna, mancando così quello che sarebbe stato il nono scudetto Under 17 nella loro storia.

La Fiorentina invece non festeggia un titolo da 14 anni: nel 2009 aveva battuto proprio l’Inter in finale, poi c’è l’ultimo atto perso ai rigori contro la Juventus tre anni prima ma per i due scudetti precedenti bisogna tornare agli anni Ottanta, dunque nell’ultimo periodo la tradizione dei giovani viola in questa categoria non è stata straordinaria. Adesso però si gioca in gara secca, e tutto può davvero succedere: i nerazzurri danno comunque la sensazione di essere favoriti, ma i gigliati di Daniele Galloppa sono pronti a sovvertire questo pronostico. È davvero tutto pronto e quindi noi possiamo metterci comodi e stare a vedere cosa succederà: la diretta di Inter Fiorentina U17 sta per cominciare! (agg. di Claudio Franceschini)

INTER FIORENTINA U17 STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Inter Fiorentina U17 non sarà disponibile, ma la semifinale scudetto di Under 17 Serie A e B si potrà comunque seguire: infatti il match verrà fornito da DAZN. Tutti gli abbonati alla piattaforma potranno dunque assistere alle immagini dallo stadio Del Conero di Ancona grazie a questo servizio, si tratterà naturalmente di una visione in diretta streaming video potendo utilizzare dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

INTER FIORENTINA U17: I NERAZZURRI CI RIPROVANO PER LO SCUDETTO!

Inter Fiorentina U17, in diretta mercoledì 21 giugno 2023 alle ore 20.30 presso lo stadio Del Conero di Ancona sarà una sfida valida come semifinale del campionato Under 17 di Serie A e B. I vicecampioni in carica dell’Inter, dopo la finale persa col Bologna un anno fa, ci riprovano reduci dal pirotecnico quarto di finale superato contro il Parma (5-5 all’andata fuori casa e vittoria 4-0 al ritorno in casa). “La Final Four rappresenta un traguardo importante” – ha sottolineato l’allenatore nerazzurro Tiziano Polenghi -, “perché testimonia la crescita avuta dal gruppo durante tutto l’anno“.

La Fiorentina ha eliminato nel turno precedente la Juventus (sconfitta 3-1 all’andata a Torino e vittoria 4-0 al ritorno in casa). “Siamo arrivati alla Final Four e siamo molto contenti – ha dichiarato l’allenatore viola, Daniele Galloppa. “Questo è un gruppo che gioca insieme da tempo, composto da tanti ragazzi toscani, cosa che ci rende particolarmente orgogliosi. Tenteremo il tutto per tutto, con l’obiettivo di far crescere i ragazzi anche attraverso il gioco, poi, ovviamente, sul risultato peseranno tante cose, ma ovviamente faremo il possibile per provare a vincere“.

PROBABILI FORMAZIONI INTER FIORENTINA U17

Le probabili formazioni della diretta Inter Fiorentina U17, match che andrà in scena allo stadio Del Conero di San Ancona. Per l’Inter, Tiziano Polenghi schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Castelnuovo; Della Mora, Cocchi, Zanchetta, Garonetti, Maye; Venturini, Tigani, Mosconi, De Pieri, Spinaccè. Risponderà la Fiorentina allenata da Daniele Galloppa con un 4-3-1-2 così schierato dal primo minuto: Vannucchi, Cuomo, Trapani, Conti, Sadotti, Kouadio, Fortini, Deli , Braschi, Puzzoli, Rubino.

