Diretta Inter Fluminense streaming video Canale 5: probabili formazioni, quote, orario e risultato live dell'ottavo di finale al Mondiale per Club 2025.

DIRETTA INTER FLUMINENSE: I NERAZZURRI CI CREDONO!

La diretta Inter Fluminense ci terrà compagnia dalle ore 21:00 di lunedì 30 giugno, presso il Bank of America Stadium di Charlotte: anche per i nerazzurri è finalmente arrivato il momento di confrontarsi con gli ottavi del Mondiale per Club 2025, ed è una bella occasione per fare strada in questa nuova competizione.

Avendo battuto il River Plate nell’ultima giornata del girone, l’Inter ha vinto il suo girone che rischiava di complicarsi oltre modo; il tabellone degli ottavi era già favorevole rispetto ad altri potenziali incroci e adesso dunque la squadra di Cristian Chivu va a sfidare la seconda classificata del girone F.

Si tratta appunto della Fluminense, che ha dimostrato un’ottima condizione come le altre squadre brasiliane; non è bastato per superare il Borussia Dortmund ma il problema risiede nel deludente pareggio contro il Mamelodi, dunque invece di pescare il Monterrey la Fluminense giocherà un ottavo molto più complicato.

Tuttavia, non così scontato nell’esito; anzi, restiamo in attesa di scoprire quello che succederà nella diretta Inter Fluminense e intanto possiamo fare qualche rapida valutazione sulle scelte da parte dei due allenatori, leggendo le probabili formazioni della partita.

STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE INTER FLUMINENSE

Con la diretta Inter Fluminense l’appuntamento è in chiaro su Canale 5, mentre per quanto riguarda la diretta streaming video gli abbonati si potranno rivolgere alla piattaforma DAZN.

PROBABILI FORMAZIONI INTER FLUMINENSE

Per la diretta Inter Fluminense Chivu ritrova Marcus Thuram (Frattesi invece è tornato a casa) che però dovrebbe partire dalla panchina: confermata la fiducia in Francesco Pio Esposito al fianco di Lautaro Martinez, così come l’assetto a centrocampo che prevede Barella e Mkhitaryan a supporto del playmaker Asllani. In difesa uomini contati: Darmian in caso di forfait lascerà il posto a De Vrij che giocherà insieme ad Acerbi e Alessandro Bastoni a protezione di Sommer, sulle corsie laterali invece Dumfries e Dimarco sembrano essere in vantaggio su Luis Henrique e Carlos Augusto, che restano però in allerta.

La Fluminense di Renato Gaucho torna a inserire i titolari che sono partiti dalla panchina contro il Mamelodi: soprattutto Thiago Silva al centro della difesa (con Freytes), ma anche Ganso sulla trequarti e verosimilmente Nonato e Keno, rispettivamente in mezzo al campo e sulla corsia sinistra tra le linee, con Everaldo che invece dovrebbe andare a giocare come centravanti. In porta come sempre la squadra brasiliana schiera Fabio, nel settore nevralgico invece ci sarà la regia di Martinelli ed ecco poi che Jhon Arias, capitano nell’ultimo match del girone, sarà il giocatore che partirà largo a destra in appoggio al centravanti.

QUOTE E PRONOSTICO INTER FLUMINENSE

Secondo le quote dei bookmaker sulla diretta Inter Fluminense i nerazzurri sono favoriti, nello specifico qui leggiamo le opzioni della Snai che ha piazzato un valore pari a 1,70 volte la giocata sul segno 1 per la vittoria della Beneamata; il successo della Fluminense regolato dal segno 2 vi farebbe guadagnare una somma equivalente a 5,25 volte quello che avrete messo sul piatto, infine il segno X sul quale puntare per il pareggio porta in dote una vincita che ammonta a 3,60 volte la posta in palio.