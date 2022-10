Diretta/ Inter Frosinone Primavera, streaming video tv: crocevia decisivo

DIRETTA INTER FROSINONE PRIMAVERA: CHIVU HA BISOGNO DI PUNTI!

Inter Frosinone Primavera, in diretta sabato 29 ottobre 2022 alle ore 13.00 presso lo Stadio Ernesto Breda di Sesto San Giovanni, sarà una sfida in programma per la decima giornata del campionato Primavera 2022-2023. Quasi un testacoda, ma a parti tradizionalmente invertite: i padroni di casa terz’ultimi e gli ospiti in vetta insieme a Roma e Juventus.

L’Inter di Chivu ha raccolto appena 6 punti nelle prime tre giornate, frutto di una vittoria, tre pareggi e cinque sconfitte. Nell’ultimo turno è arrivata la prima vittoria stagionale per 0-1 sulla Fiorentina. Il Frosinone, invece, è a quota 20 punti, frutto di sei vittorie, due pareggi e una sconfitta. I gialloblu nell’ultimo turno hanno raccolto un 1-1 contro l’Empoli.

INTER FROSINONE PRIMAVERA VIDEO STREAMING E DIRETTA TV: COME VEDERE IL MATCH

La diretta tv di Inter Frosinone Primavera sarà trasmessa su Sportitalia: il canale lo trovate al numero 61 del vostro televisore. Sarà dunque un appuntamento in chiaro per tutti, e il match Inter Frosinone Primavera della 10^ giornata nel campionato 1 potrà essere seguito, come del resto tutti gli altri, anche in diretta streaming video senza costi aggiuntivi. Sarà la stessa emittente a fornirne la possibilità: basterà dotarsi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e visitare il sito ufficiale www.sportitalia.com, o in alternativa scaricare e installare la relativa app.

PROBABILI FORMAZIONI INTER FROSINONE PRIMAVERA

Andiamo a scoprire le probabili formazioni della diretta Inter Frosinone Primavera. Partiamo dalla compagine nerazzurra, guidata da mister Chivu. Biscione in campo con il 3-5-2: Botis, Di Pentima, Guercio, Fontanarosa, Bonavita, Grygar, Biral, Martini, Perin, Iliev, Curatolo. Passiamo adesso alla compagine ciociara, in campo con il 4-3-3: Palmisani, Bracaglia, Cangianiello, Maura, Rosati, Bruno, Kamensek, Milazzo, Selvini, Condello, Traore.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Inter favorita sul Frosinone secondo le quote per le scommesse. Andiamo a scoprire l’1-X-2 grazie all’agenzia Eurobet: la vittoria dell’Inter è a 1,98, il pareggio è a 3,55, mentre il successo del Frosinone è a 3,10. Si profila una gara ricca di reti: Over 2,5 a 1,55, Under 2,5 a 2,15. Ancora meno equilibrate le quote di Gol e No Gol, rispettivamente a 1,46 e 2,35.

