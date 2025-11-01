Tutte le informazioni sulla diretta Inter Frosinone, la situazione delle squadre, dove seguire la partita, probabili formazioni, possibile esito finale

Diretta Inter Frosinone Primavera, nerazzurri in lenta ripresa

Tra le partite della prima metà della decima giornata del Campionato Primavera ci sarà la diretta Inter Frosinone una sfida che potrebbe essere un punto di svolta per il percorso delle due squadre nella competizione, entrambe alla ricerca di punti salvezza, i nerazzurri dopo un inizio da incubo stanno lentamente riuscendo a scalare la classifica e ottenere punti che gli permettono di occupare una posizione a metà, l’undicesimo posto, merito anche della vittoria 1-2 in casa della Cremonese.

Per i gialloblù invece continuano i risultati altalenanti che fino ad adesso hanno portato 9 punti che equivalgono al quindicesimo posto, ad oggi sarebbe raggiunto l’obiettivo stagionale ovvero la salvezza ma il rischio di rientrare nella lotta playout è enorme, soprattutto dopo la sconfitta casalinga 0-1 contro il Bologna dell’ultima uscita stagionale.

Diretta Inter Frosinone Primavera, dove seguire la partita in streaming video

La diretta Inter Frosinone del Campionato Primavera avrà inizio per le 13.00 e alla stessa ora chi è interessato alla categoria potrà sintonizzarsi su Sportitalia, canale 60 del digitale terrestre, o collegarsi in streaming sul sito sportitalia.it o sull’applicazione dell’emittente per godersi lo spettacolo che verrà messo in campo dalle due formazioni in campo.

Inter Frosinone Primavera, probabili ventidue in campo

Per affrontare la diretta Inter Frosinone del Campionato Primavera i due allenatori dovrebbero attuare strategie differenti che sperano li porti alla vittoria, Benito Carbone infatti dovrebbe confermare gli ultimi undici scesi in campo nel suo 4-3-3 che saranno Taho come portiere, Ballo, Nenna, Mackiewicz e Williamson come difensori, Humanes, Cerpelletti e La Torre come centrocampisti, Pinotti, Kukulis e Mosconi come attaccanti. Al contrario Giancarlo Marini dovrebbe attuare alcune modifiche al suo 4-2-3-1 nel quale ci saranno Lolic, Luchetti, Obleac, Pelosi e Ndoye, Mboumbou e Ceesay, Befani, Toci e Schietroma, e Colley.

Inter Frosinone Primavera, possibile esito finale

Secondo diversi bookmakers e addetti ai lavori la diretta Inter Frosinone del Campionato Primavera dovrebbe essere una partita bloccata con due squadre che giocheranno con la paura di perdere e di ritornare a lottare per la salvezza, per questo non bisogna aspettarsi tante emozioni e occasioni da gol. Tra le due i favoriti per la vittoria sono i nerazzurri per una posizione maggiore in classifica e un’abitudine maggiore a giocare a questi livelli, nonostante ci sia stato un cambio di quasi tutta la rosa rispetto a quella che solo lo scorso anno ha vinto lo scudetto.