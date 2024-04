Diretta Inter Frosinone Primavera/ Streaming video tv: i nerazzurri rischiano il primato! (6 aprile 2024)

DIRETTA INTER FROSINONE PRIMAVERA: CAPOLISTA IN CALO!

Inter Frosinone Primavera, partita in diretta dal Konami Youth Developement Center, si gioca alle ore 13:00 di sabato 6 aprile: siamo nella 28^ giornata del campionato Primavera 1 2023-2024 e adesso i giovani nerazzurri devono stringere i denti, perché la serie di gare senza vittorie è culminata sabato scorso nella sconfitta interna contro il Lecce, secondo ko nel torneo ma sanguinoso perché l’Inter è in calo da tempo, adesso ha la Roma a un solo punto di distanza e soprattutto rischia seriamente di perdere la qualificazione diretta alla semifinale playoff, che sarebbe una grande delusione.

Video/ Genoa Frosinone (1-1) gol e highlights: Reinier risponde a Gudmundsson! (Serie A, 30 marzo 2024)

Il Frosinone ha decisamente cambiato passo rispetto a un disastroso girone di andata, ma ancora non basta: alla vigilia di Pasqua i giovani ciociari hanno perso una bella occasione pareggiando contro il Bologna una partita che avrebbe potuto rappresentare una grande spinta verso almeno il playout, adesso bisognerà aumentare ancor più il ritmo. Vedremo quello che succederà nella diretta di Inter Frosinone Primavera, mentre aspettiamo che la partita si giochi facciamo le nostre considerazioni sulle scelte da parte degli allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni.

DIRETTA/ Frosinone Bologna Primavera (risultato finale 0-0) video streaming tv: reti bianche (30 marzo 2024)

INTER FROSINONE PRIMAVERA STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Va ricordato che la diretta tv di Inter Frosinone Primavera rientra in un discorso generale che possiamo fare sul campionato di calcio Under 19: la programmazione del torneo infatti è di competenza di Sportitalia, ancora una volta, e questa emittente mette a disposizione varie possibilità per seguire le partite. La prima è quella della televisione, sul canale che trovate al numero 60 del digitale terrestre; ci sono poi le opzioni della diretta streaming video, e qui vi potrete riferire a canali come Sportitalia Live 24, SI Solocalcio ma anche il sito ufficiale all’indirizzo www.sportitalia.com, così come l’app Sportitalia che potrete attivare su apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone.

DIRETTA/ Atalanta Frosinone Primavera (risultato finale 2-0): la Dea sale al terzo posto! (17 marzo 2024)

PROBABILI FORMAZIONI INTER FROSINONE PRIMAVERA

Per la diretta di Inter Frosinone Primavera Cristian Chivu non avrà a disposizione lo squalificato Cocchi, quindi il terzino sinistro titolare dovrebbe rimanere Motta con Miconi sull’altro versante, mentre in mezzo sono confermati Stante e Alexiou a protezione del portiere Raimondi. A centrocampo si deve riscattare Aleksandar Stankovic che sabato ha sbagliato un rigore; con lui dovrebbero giocare Berenbruch e Di Maggio e dunque tornerebbe in panchina Akinsanmiro, davanti invece ci sarà spazio per il tridente formato da Kamate, Enoch Owusu (o Amadou Sarr) e Quieto.

Per quanto riguarda il Frosinone, Angelo Gregucci schiera un 3-5-2 con Zaknic, Kamensek e Petta a protezione del portiere Palmisani; sulle corsie laterali di centrocampo dovrebbero correre Bouabre a destra e Raffaele Romano a sinistra, in mezzo al campo si giocano il posto Milazzo e Ferizaj ma i favoriti restano per il momento Boccia, Molignano e Cichella. Selvini e Luna dovrebbero rappresentare i due giocatori d’attacco, qui la concorrenza per il Frosinone è rappresentata soprattutto da Mezsargs.











© RIPRODUZIONE RISERVATA