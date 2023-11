DIRETTA INTER FROSINONE/ Video streaming tv: i precedenti del match sono 4 (Serie A, 12 novembre 2023)

DIRETTA INTER FROSINONE: I TESTA A TESTA

La diretta della sfida tra Inter Frosinone sta per iniziare e in attesa del fischio da parte del direttore di gara vi mostriamo i precedenti tra queste due squadre. Le partite giocate in totale tra le due formazioni sono soltanto 4. I risultati hanno sempre sorriso all’Inter che detiene il 100% di vittorie con 11 gol realizzati e soltanto uno subito. Il miglior marcatore della sfida è diviso tra due uomini con Keita e Icardi a quota due.

L’unico marcatore del Frosinone ad aver segnato contro l’Inter è Francesco Cassata. La prima volta queste due squadre si sono affrontate è stato il 22 novembre 2015 con il successo da parte dei nerazzurri con il risultato di 4-0. Ad andare in rete Biabiany, Icardi, Murillo e Brozovic. Successo anche nella gara di ritorno, vincendo di misura grazie alla rete di Icardi, sul preciso assist del croato Perisic. L’ultima sfida giocata da queste due formazioni risulta essere quella del 14 Aprile con il successo esterno dell’Inter con il risultato di 1-3. (Marco Genduso)

INTER FROSINONE STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Inter Frosinone non sarà a disposizione sui canali tradizionali della nostra televisione, perché non fa parte del pacchetto che per questa dodicesima giornata di Serie A viene trasmesso su Sky Sport; dunque l’unico modo che avrete per seguire il match sarà quello di sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma DAZN, che ha acquisito i diritti per tutto il campionato di calcio. Sarà come noto una visione in diretta streaming video: dovrete attivare l’applicazione su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone, ovviamente utilizzando i dati del vostro abbonamento.

INTER FROSINONE: NERAZZURRI AL COMANDO

Inter Frosinone sarà in diretta dallo stadio “Giuseppe Meazza” di Milano, alle ore 20.45 di domenica 12 novembre: si gioca per la dodicesima giornata del campionato di Serie A 2023-2024. Gara che, almeno sulla carta, sembra essere indirizzata nettamente verso i nerazzurri ma i ciociari stanno disputando un ottimo campionato. In classifica l’undici di Inzaghi non ha eguali con 28 punti e tre vittorie consecutive. La formazione di mister Di Francesco, invece, dopo il successo nel posticipo contro l’ Empoli, ha raggiunto quota 15, con un margine rassicurante sul terzultimo posto.

PROBABILI FORMAZIONI DIRETTA INTER FROSINONE

Inter Frosinone, sfida in programma allo stadio “Giuseppe Meazza” di Milano, impone un’analisi delle probabili formazioni. In casa lombarda mister Simone Inzaghi dovrà fare a meno di Pavard e Cuadrado, alle prese con i rispettivi infortuni. Per Eusebio Di Francesco, invece, sicure le assenze di Harroui e Kalaj.

INTER FROSINONE: LE QUOTE DELLE SCOMMESSE

A corredo della diretta di Inter Frosinone possiamo anche parlare del pronostico su questa partita, dunque leggiamo le quote che l’agenzia Snai ha fornito sul match valido per la dodicesima giornata del campionato di Serie A. Il segno 1 che identifica la vittoria della squadra di casa ha un valore che corrisponde a 1.20 volte quello che avrete pensato di mettere sul piatto; il segno X che regola l’ipotesi del pareggio porta in dote una vincita che equivale a 7.50 volte la vostra giocata, mentre il segno 2 – sul quale puntare per il successo della formazione ospite – vi farebbe guadagnare 13 volte l’importo investito con questo bookmaker.

