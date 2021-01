Diretta/ Inter Genoa (Primavera) streaming video e tv: nerazzurri in ritardo

DIRETTA INTER GENOA: SFIDA APERTA!

Inter Genoa, in diretta dallo stadio Ernesto Breda di Sesto San Giovanni, in programma giovedì 28 gennaio 2021 alle ore 13.00, sarà una sfida valevole per il recupero della quarta giornata d’andata nel campionato Primavera 1. Nerazzurri in ritardo rispetto alle ambizioni di inizio stagione e a -11 dalla Roma capolista, che ha però disputato finora 3 partite in più rispetto ai ragazzi di Armando Madonna. L’Inter però ha ripreso il cammino in campionato costretta al pareggio contro il Torino in casa, facendosi raggiungere dopo il vantaggio firmato da Fonseca. Proprio grazie ai risultati dell’ultimo weekend il Genoa ha raggiunto l’Inter in classifica a quota 7 punti, battendo la Fiorentina 2-1 in casa grazie alle reti di Dumbravanu e di Cenci, con quest’ultimo che ha realizzato la rete decisiva del match al 95′. Inter e Genoa Primavera si ritrovano di fronte dopo l’ultimo precedente del 22 febbraio 2020: furono i nerazzurri ad avere la meglio con un rotondo 3-0, firmato dalle reti di Mulattieri e Satriano nel primo tempo e proprio di Matias Fonseca nella ripresa.

DIRETTA INTER GENOA PRIMAVERA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Inter Genoa Primavera sarà garantita in chiaro per tutti su Sportitalia, canale numero 60 del telecomando del digitale terrestre. In aggiunta, ricordiamo che Sportitalia, emittente ufficiale del campionato Primavera 1, metterà a disposizione anche la diretta streaming video tramite il proprio sito Internet oppure l’applicazione.

PROBABILI FORMAZIONI INTER GENOA PRIMAVERA

Le probabili formazioni della sfida tra Inter e Genoa allo stadio Ernesto Breda di Sesto San Giovanni. I padroni di casa allenati da Armando Madonna scenderanno in campo con un 4-3-1-2 e questo undici titolare: Magri; Persyn, Sottini, Moretti, Dimarco; Sangalli, Wieser, Casadei; Oristanio; Bonfanti, Fonseca. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Luciano Chiappino con un 4-3-3 così disposto dal primo minuto: Agostino; Serpe, Dumbravanu, Gjini, Zaccone; Turchet, Eyango, Besaggio; Boli, Estrella, Kallon.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha fornito il suo pronostico per Inter Genoa Primavera: il segno 1 per la vittoria interna permetterebbe infatti di guadagnare una cifra corrispondente a 2.00 volte quanto investito, per contro il segno 2 che regola l’affermazione esterna porta in dote una vincita pari a 3.55 volte quanto messo sul piatto. Abbiamo poi l’eventualità del pareggio, per la quale puntare sul segno X: in questo caso la somma intascata ammonterebbe a 3.15 volte l’importo giocato con questo bookmaker.

© RIPRODUZIONE RISERVATA