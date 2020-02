Diretta Inter Genoa Primavera/ Streaming video tv: sfida delicata per i grifoni

Inter Genoa primavera, diretta dall’arbitro Marco Ricci, sabato 22 febbraio 2020, sarà una sfida valevole per la ventesima giornata del campionato Primavera 1: fischio d’inizio previsto alle ore 13.00. Dopo l’1-1 nel big match contro la Juventus i nerazzurri mantengono il terzo posto, pur essendosi allontanati al momento di 7 punti dal Cagliari primavera, secondo. L’Inter primavera è comunque reduce da 4 risultati utili consecutivi che ne hanno consolidato il cammino in un campionato che finora però non ha mai visto la squadra di Madonna in grado di competere col ritmo delle battistrada Atalanta e Cagliari. Col 3-0 inflitto al Chievo primavera, il Genoa primavera ha invece lanciato nuovi segnali di ripresa, dopo una flessione che ha portato i Grifoni fuori dalla zona play off, attualmente al sesto posto ma appaiati ai cugini della Sampdoria a quota 28 punti. Nelle precedenti 3 partite i rossoblu avevano ottenuto solamente un punto e sono tornati dunque a una vittoria che mancava dall’1-4 inflitto alla Lazio il 20 gennaio scorso.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Inter Genoa Primavera sarà trasmessa in esclusiva da Sportitalia, sul canale numero 60 del digitale terrestre oppure in caso di esigenze di palinsesto sul proprio canale tematico SI Solo Calcio. Quest’ultimo si può vedere collegandosi tramite smart tv con l’apposito telecomando oppure in diretta streaming video via internet, collegandosi tramite pc oppure con dispositivi mobili come tablet o smartphone sul sito sportitalia.com. L’emittente detiene infatti i diritti in esclusiva di tutte le gare del campionato Primavera 1 2019/20.

PROBABILI FORMAZIONI INTER GENOA PRIMAVERA

Le probabili formazioni che dovrebbero scendere in campo in Inter Genoa primavera, sabato 22 febbraio 2020, sfida valevole per la ventesima giornata del campionato Primavera 1. L’Inter primavera allenata da Armando Madonna dovrebbe scegliere il 3-5-2 come modulo di partenza con questo undici titolare schierato in campo: Pozzer; Moretti, Kinkoue, Ntube; Persyn, Attys, Schirò, Vezzoni; Gnonto; Mulattieri, Fonseca. Il Genoa primavera guidato in panchina da Chiappino sarà chiamata a rispondere con un 3-5-2 così disposto sul rettangolo verde: Radaelli; Piccardo, Raggio, Rizzo; Piccardo, Eyango, Rovella, Besaggio, Lisboa Da Silva; Bianchi, Cleonise.



© RIPRODUZIONE RISERVATA