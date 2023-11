DIRETTA/ Inter Genoa Primavera (risultato 0-0) video streaming tv: si gioca! (oggi 4 novembre 2023)

DIRETTA INTER GENOA PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Come possiamo presentare la diretta di Inter Genoa Primavera? Ci resta qualche minuto per analizzare le statistiche nel campionato Primavera 1 di nerazzurri e rossoblù. Musica eccellente per l’Inter Primavera, che infatti è capolista del campionato e vanta ben 20 punti in classifica, con un bilancio di sei vittorie più due pareggi, senza sconfitte su otto partite giocate finora, nobilitate quindi dal +14 della differenza reti, dal momento che i giovani nerazzurri in campionato vantano la bellezza di venti gol segnati e appena sei invece al passivo.

Il Genoa Primavera invece naviga a centro classifica in questo campionato, perché ha raccolto fino a questo momento 11 punti in otto giornate, che sono stati il frutto di tre vittorie, due pareggi e tre sconfitte, anche se la differenza reti dei giovani liguri è in campo nettamente positivo (+5) a causa di ben diciotto gol segnati a fronte però dei tredici già incassati. I numeri ci dicono questo, almeno sulla carta: parola al campo, finalmente la diretta di Inter Genoa Primavera comincia per davvero! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA INTER GENOA PRIMAVERA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Inter Genoa Primavera sarà garantita da Sportitalia: il match del campionato Primavera 1 viene affidato all’emittente che ormai da anni si occupa di trasmettere le partite della Under 19. Sfida che potrà essere seguita da tutti, in chiaro sul digitale terrestre, accedendo al canale 60 del vostro telecomando. In assenza di un televisore, nessun problema: la diretta streaming video di Inter Genoa Primavera sarà comunque disponibile sul sito ufficiale di Sportitalia, dovrete quindi recarvi all’indirizzo www.sportitalia.com senza costi aggiuntivi.

CLICCA QUI PER VEDERE LA DIRETTA STREAMING VIDEO DI INTER GENOA PRIMAVERA SU SPORTITALIA

LA PRESENTAZIONE

Inter Genoa Primavera in diretta sabato 4 settembre 2023 alle ore 11.00 presso il Konami Training Center di Milano sarà una sfida valida per la nona giornata del campionato Primavera 1. L’Inter si mantiene in testa alla classifica, nerazzurri vincenti anche nell’ultima trasferta a Bologna e ancora imbattuti in campionato, con l’attacco che resta il fiore all’occhiello della squadra allenata da Chivu, con 20 gol già realizzati in 8 partite disputate.

Genoa assestatosi a metà classifica dopo il convincente poker rifilato al Cagliari nell’ultima giornata di campionato disputata. Grifoni che nelle ultime giornate hanno saputo distaccarsi dalla zona bassa della classifica, riuscendo a trovare maggiore continuità rispetto a un inizio incerto. L’11 dicembre 2021 l’ultimo precedente nel campionato Primavera tra Inter e Genoa si è risolto con un pareggio col punteggio di 2-2.

PROBABILI FORMAZIONI INTER GENOA PRIMAVERA

Le probabili formazioni della diretta Inter Genoa Primavera, match che andrà in scena al Konami Training Center di Milano. Per l’Inter, Christian Chivu schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Calligaris; Cocchi, Mayé, Stante, Aidoo; Di Maggio, Stankovic, Akinsanmiro; Quieto, Sarr, Spinaccè. Risponderà il Genoa allenato da Alessandro Agostini con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Calvani; Sarpa, Issa, Barbini, Meconi; Palella, Gonçalinho; Fini, Papadopoulos, Omar; Bornosuzov.

INTER GENOA PRIMAVERA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Inter Genoa Primavera, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Premier League. La vittoria dell’Inter con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.75, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.80, mentre l’eventuale successo del Genoa, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 5.75.

