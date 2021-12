Diretta/ Inter Genoa Primavera (risultato finale 2-2): botta e risposta in extremis!

DIRETTA INTER GENOA PRIMAVERA (RISULTATO FINALE 2-2)

Inter Genoa Primavera 2-2: un divertente pareggio con molti gol è il risultato finale della partita, iniziata in ritardo perché il campo era ghiacciato ma che in seguito ha ripagato ampiamente le aspettative di tifosi e appassionati con molte emozioni. Inter in vantaggio due volte e per due volte raggiunta da un bel Genoa, che si porta a casa così un punto ben meritato.

Un buona ripresa non aveva però regalato gol fino al minuto 88, quando l’Inter era tornata in vantaggio grazie alla rete di Abiuso, su assist di Carboni dopo una mischia. Poteva essere il sigillo sulla vittoria nerazzurra, invece il Genoa ha trovato il pareggio al 90’ minuto: il tiro cross di Parodi beffa Botis, all’Inter Primavera resta l’amarezza per una partita in cui senza dubbio i nerazzurri avevano attaccato di più. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA INTER GENOA PRIMAVERA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Inter Genoa Primavera sarà garantita in chiaro per tutti su Sportitalia, canale numero 60 del telecomando del digitale terrestre. In aggiunta, ricordiamo che Sportitalia, emittente ufficiale del campionato Primavera 1, metterà a disposizione anche la diretta streaming video tramite il proprio sito internet oppure l’applicazione.

DIRETTA INTER GENOA PRIMAVERA (RISULTATO 1-1): INTERVALLO

Inter Genoa Primavera 1-1: questo è il risultato all’intervallo della partita del campionato Primavera 1 al “Suning Youth Developement Center”, match iniziato in ritardo perché il campo era ghiacciato e dunque l’inizio di Inter Genoa Primavera è stato anche a rischio. Infine si è riusciti a giocare e dobbiamo dire che il pareggio è per il momento giusto in una partita piacevole, ben giocata da entrambe.

Inter in vantaggio al 24’ minuto di gioco con Casadei, che raccoglie la respinta del portiere avversario Corci su un colpo di testa di Curatolo da cross di Carboni. Il Genoa, che già aveva colpito una traversa, non si arrende e trova il gol del pareggio al 35’ con Salhi, al termine di un triangolo con Buksa. Poco dopo l’Inter colpisce la traversa con Casadei, dunque è in parità anche il conto dei legni. Cosa succederà nel secondo tempo di Inter Genoa Primavera? (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA INTER GENOA PRIMAVERA (RISULTATO 0-0) SI COMINCIA!

Si accende finalmente la diretta di Inter Genoa primavera, tra le sfide più attese per la 12^ giornata di campionati: pure prima di dare la parola al campo approfittiamone per analizzare qualche dato importante, fin qui fissato da i due club. Classifica alla mano ecco che troviamo i nerazzurri alla terza posizione, con ben 18 punti e un tabellino che riporta di cinque successi e tre pareggi. Pure la squadra meneghina si è ben comportata riguardo ai gol, visto che il bilancio reti è positivo e segnato sul 18:12.

Altro genere di numeri invece per il Genoa primavera che alla vigilia della 12^ giornata di campionato era solo all’ottava posizione della graduatoria, con 17 punti all’attivo. La squadra ligure pure fin qui ha collezionato cinque vittorie e due pareggi, ma pure ha segnato di più dei rivali: ben 20 gol a fronte dei 13 subiti dalla difesa rossoblu. Ora però tocca dare la parola al campo, via! (agg Michela Colombo)

ARBITRO

Quest’oggi la diretta di Inter Genoa primavera sarà affidata all’ fischietto della sezione aia di Firenze Emanuele Frascaro, che pure per l’occasione sarà accompagnato in campo dagli assistenti Cipolletta e Pizzoni. Volendo ora conoscere meglio il primo direttore di gara, pure apprendiamo che questo in stagione ha già messo da parte ben sei direzioni, di cui una sola per i tornei giovanili: nel complesso l’arbitro ha pure già deciso fin qui di 33 ammonizioni, 3 espulsioni e tre calci di rigore.

Potendo ampliare la nostra analisi scopriamo poi che in carriera Frascaro non ha mai avuto la possibilità di incontrare l’inter o il Genoa primavera: la sfida di quest’oggi sarà dunque vero inedito. (agg Michela Colombo)

NERAZZURRI FAVORITI

Inter Genoa, in diretta sabato 11 dicembre 2021 alle ore 11.00 presso il Centro Sportivo Suning, sarà una sfida valevole per la dodicesima giornata di andata del campionato Primavera 1. Scontro play off tra i nerazzurri che assieme a Fiorentina e Torino occupano il terzo posto in classifica e i rossoblu che hanno riagganciato Juventus ed Empoli al sesto posto, l’ultimo buono per la post season, dopo un momento difficile che aveva visto i rossoblu attardarsi in classifica.

L’Inter invece ha vinto le ultime due partite disputate in campionato contro Pescara e Napoli. Particolarmente importante il successo in casa dei partenopei secondi in classifica, un risultato che ha accorciato notevolmente la classifica alle spalle della Roma capolista ormai in fuga. In UEFA Youth League però l’Inter ha dovuto ingoiare il boccone amaro del ko in casa del Real Madrid che le ha fatto perdere il primo posto, costringendola ora ai play off per entrare negli ottavi di finale della competizione.

PROBABILI FORMAZIONI INTER GENOA PRIMAVERA

Le probabili formazioni della diretta Inter Genoa Primavera, match che andrà in scena al Centro Sportivo Suning. Per l’Inter, Christian Chivu schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Botis; Zanotti, Hoti, Fontanarosa, Carboni; Casadei, Grygar, Fabbian; Iliev, Jurgens, Abiuso. Risponderà il Genoa allenato da Luca Chiappino con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Mitrovic, Boci, Marcandalli, Gjini, Bolcano, Magliocca, Sadiku, Palella, Accornero, Besaggio, Bamba.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere su Inter Genoa Primavera al Centro Sportivo Suning, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria dell’Inter con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.75, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.75, mentre l’eventuale successo del Genoa, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.60.



