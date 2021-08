Diretta Inter Genoa/ Streaming video DAZN: la prima di Simone Inzaghi (Serie A)

DIRETTA INTER GENOA: ECCO I CAMPIONI!

Inter Genoa è in diretta dallo stadio Giuseppe Meazza in San Siro: calcio d’inizio alle ore 18:30 di sabato 21 agosto, e questa è una delle due partite che inaugurano la prima giornata del campionato di Serie A 2021-2022. I nerazzurri aprono la difesa di uno scudetto vinto dopo 11 anni, ma in poche settimane la loro vallata è totalmente cambiata: prima ha salutato Antonio Conte, poi per ragioni di bilancio sono stati venduti Hakimi e Lukaku, e potrebbe non essere finita. A Simone Inzaghi, liberatosi dalla Lazio, il duro compito di confermarsi in vetta alla classifica e fare strada in Champions League, ovvero superare i gironi.

Di fronte oggi un Genoa che, trasformato dall’arrivo in corsa (per la quarta volta) di Davide Ballardini si è salvato in anticipo, ha confermato il tecnico romagnolo e ora punta a fare un campionato più tranquillo; vedremo intanto come andrà oggi a San Siro in una partita che per il Grifone è certamente complessa, ma potrebbe riservare sorprese. Aspettiamo la diretta di Inter Genoa, cominciando a fare qualche considerazione sulle possibili scelte da parte dei due allenatori: leggiamo dunque insieme le probabili formazioni di questa partita.

DIRETTA INTER GENOA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Inter Genoa è su DAZN: la grande novità della stagione di Serie A riguarda la trasmissione delle partite, che per il 2021-2022 sono state affidate integralmente alla piattaforma riservata agli abbonati. Sarà dunque una visione in diretta streaming video, utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone; sappiamo comunque che tre gare a giornata saranno fornite dalla televisione satellitare di Sky, ma come l’anno scorso gli orari di questi match saranno definiti e quello di cui stiamo parlando non rientra nella programmazione.

PROBABILI FORMAZIONI INTER GENOA

Simone Inzaghi ha già problemi per Inter Lazio: attacco decimato con il solo Dzeko a garantire un posto da titolare, tanto che il modulo dovrebbe diventare un 3-5-1-1 con Calhanoglu qualche passo indietro al bosniaco. A centrocampo il dubbio riguarda Sensi e Arturo Vidal, uno dei due completerà una linea che avrà in Barella l’altra mezzala e in Brozovic il consueto playmaker; Dumfries o Darmian a destra e Perisic a sinistra, invariata rispetto allo scorso anno la difesa, dunque Handanovic in porta con De Vrij a comandare una linea completata da Skriniar e Alessandro Bastoni. Nel Genoa Bani e Behrami sono squalificati: non pochi i volti nuovi a cominciare dal portiere Sirigu, poi Sabelli che agirà come laterale destro e ancora Hernani a fare coppia centrale con Badelj.

Il modulo di Ballardini è il 3-4-1-2: Biraschi, Radovanovic e Criscito nel terzetto difensivo, Czyborra a correre sulla fascia sinistra mentre davanti potrebbero esserci due ex nerazzurri, perché Destro potrebbe essere affiancato da Pandev (in ballottaggio con Favilli) che ha scelto di proseguire un altro anno, ritardando un ritiro che era già stato annunciato.

QUOTE E PRONOSTICO

Andiamo ora a leggere quali siano le quote che l’agenzia Snai ha tracciato per un pronostico su Inter Genoa: il segno 1 che identifica la vittoria dei padroni di casa vi farebbe guadagnare una cifra corrispondente a 1,35 volte quanto puntato, per contro siamo a un valore di 8,75 per il segno 2 sul quale puntare per il successo della formazione ospite. Il pareggio, eventualità regolata come sempre dal segno X, porta in dote una vincita che ammonta a 5,00 volte l’importo investito con questo bookmaker.

