Diretta Inter Genoa/ Streaming video tv: Conte cerca la fuga (Serie A)

DIRETTA INTER GENOA: CONTE ALLUNGA!

Inter Genoa, in diretta dallo stadio Giuseppe Meazza di San Siro a Milano, si gioca alle ore 15.00 di oggi pomeriggio, domenica 28 febbraio 2021, e sarà naturalmente una delle partite più attese della ventiquattresima giornata di Serie A. La diretta di Inter Genoa vedrà infatti scendere in campo la capolista nerazzurra, che ha consolidato il proprio primato domenica scorsa con la netta vittoria nel derby di Milano: adesso dunque Antonio Conte cerca la fuga e ha indicato espressamente le partite sulla carta più “facili” con Genoa e Parma come quelle che diranno se l’Inter sarà davvero la favorita per lo scudetto.

D’altronde, è giusto ricordare che il Genoa sotto la guida di Davide Ballardini sta viaggiando a ritmi da lotta per le Coppe europee, ha gioco e carattere come dimostrato anche settimana scorsa contro il Verona e giocherà a San Siro non avendo nulla da perdere, perché ormai la salvezza è vicina. Per l’Inter un esame di maturità, per dimostrare che dopo il derby non ci sono stati cali di tensione…

DIRETTA INTER GENOA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Inter Genoa sarà trasmessa sui canali sportivi della piattaforma di Sky, che detiene i diritti per trasmettere sette partite di ogni giornata della Serie A, tra cui questa. Di conseguenza, per gli abbonati è disponibile anche la diretta streaming video tramite il sito Internet oppure l’applicazione di Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI INTER GENOA

Spicca la squalifica di Hakimi nelle probabili formazioni di Inter Genoa, dunque Antonio Conte dovrebbe schierare Darmian a destra, con l’ormai titolare Perisic confermato a sinistra. Per il resto non dovremmo avere particolari novità, perché l’Inter sembra avere trovato la quadratura del cerchio: possibile dunque una conferma per gli altri dieci titolari del derby, compreso Eriksen ormai recuperato alla causa nerazzurra. Nel Genoa è out Pellegrini, Davide Ballardini dunque schiererà sulle fasce Zappacosta e Czyborra. Rovella spera in una maglia da titolare a centrocampo, ma Zajc sembra favorito per affiancare Badelj e Strootman. Discorso simile nell’attacco rossoblù, dove Destro e Shomurodov dovrebbero giocare dal primo minuto, ma scalpitano anche Pjaca e il grande ex Pandev, protagonista del Triplete del 2010 con l’Inter.

PRONOSTICO E QUOTE

In conclusione diamo uno sguardo anche al pronostico su Inter Genoa in base alle quote sulla partita offerte dall’agenzia Snai. Il segno 1 è considerato favorito ed è proposto alla quotazione di 1,19 volte la posta in palio, mentre poi si sale a 7,00 in caso di segno X e fino a 15,00 nel caso in cui uscisse il segno 2.



© RIPRODUZIONE RISERVATA