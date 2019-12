Diretta Inter Genoa/ Streaming video tv: Conte vuole di nuovo la vetta (Serie A)

Inter Genoa è diretta dal signor Luca Pairetto ed è uno degli anticipi della diciassettesima giornata del campionato italiano di Serie A 2019-2020, in programma alle ore 18.00 di sabato 21 dicembre presso lo stadio Giuseppe Meazza di Milano. Si tratta, per ambedue le compagini, dell’ultimo impegno ufficiale prima della sosta per le festività natalizie e, dunque, di un vero e proprio spartiacque stagionali, come si può agevolmente evincere da una mera lettura della classifica. Se, infatti, è vero che i meneghini possono riagganciare la Juventus in testa alla classifica, è altrettanto incontrovertibile il momento di difficoltà, perlomeno sotto il profilo dei risultati, che sta attraversando la squadra allenata da Antonio Conte. Il mese di dicembre coincide storicamente con un periodo di rallentamento della marcia nerazzurra e anche quest’anno Lukaku e compagni paiono non essere immuni al tabù. Dopo il pareggio a reti bianche al Meazza contro la Roma, sono arrivati l’eliminazione dalla Champions League per mano del Barcellona e lo stop di Firenze in piena zona Cesarini (1-1 con gol di Vlahovic subìto nel recupero della seconda frazione di gioco). Il match contro i rossoblù dovrà obbligatoriamente, nell’ottica della dirigenza e dello staff tecnico dell’Inter, coincidere con il ritorno alla vittoria, guarda caso il medesimo obiettivo che si è posto il Genoa di Thiago Motta, la cui panchina traballa sempre più vistosamente. I liguri sono reduci dal ko nel derby contro la Sampdoria e, in generale, stanno attraversando un frangente delicato, aggravato dal penultimo posto a due sole lunghezze dalla Spal, fanalino di coda. Sono appena 17 le reti messe a referto fin qui e 31 quelle incassate (seconda peggior difesa della Serie A dopo il Lecce) dal Grifone, che non espugna San Siro da 25 anni (26 marzo 1994, 1-3 con doppietta di Ruotolo e marcatura di Skuhravy).

STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE IN DIRETTA INTER GENOA

Per seguire in diretta tv Inter Genoa sabato 21 dicembre 2019, non sarà possibile collegarsi sui canali in chiaro. La trasmissione della partita sarà garantita da Sky Sport, come del resto accade di consueto per 7 delle 10 gare che compongono ciascun turno di Serie A. La visione dell’incontro, dunque, sarà riservata agli abbonati, che potranno scegliere se gustarsi il match comodamente sul proprio televisore o se, in alternativa, beneficiare della diretta streaming video attraverso l’applicazione Sky Go, fruibile attraverso pc, smartphone e tablet.

PROBABILI FORMAZIONI INTER GENOA

Proviamo ora a ipotizzare le probabili formazioni di Inter Genoa, sfida contornata da mille significati e, soprattutto, da grande tensione tra le fila della compagine ospite. L’Inter dovrebbe adottare il 3-5-2, schierando l’insostituibile Handanovic fra i pali e, a ridosso della linea dei 16 metri, il terzetto difensivo formato da Godin, De Vrij e Skriniar. Scelte obbligate in mediana, ove nel ruolo di playmaker agirà Borja Valero, affiancato, a destra, da Vecino e, a sinistra, dal giovane Agoumé (Brozovic assente per squalifica). Più larghi, sulle corsie laterali, troveranno collocazione Lazaro e Biraghi. Variazione anche nel tandem offensivo, dove non ci sarà lo squalificato Lautaro Martinez: ad affiancare Lukaku, dunque, sarà Sebastiano Esposito, attaccante della Nazionale italiana Under 19. Il Genoa, invece, dovrebbe schierarsi con il 3-5-1-1, con il confermatissimo Radu in porta e il pacchetto arretrato composto da Biraschi, Romero e Criscito. In cabina di regia toccherà all’ex Ajax Schöne, spalleggiato dal serbo Radovanovic e da Cassata. Ghiglione e Pajac, poi, proveranno ad armare le offensive sulle fasce, mentre la rivelazione Agudelo giostrerà alle spalle di Pinamonti, grande ex di giornata.

PRONOSTICO E QUOTE

Pronostico totalmente sbilanciato e favorevole all’Inter, almeno sulla carta, secondo l’agenzia di scommesse sportive Snai. Il segno 1 è infatti quotato a 1,35, mentre il segno 2, opzione più remunerativa, addirittura a 9,00. Il pareggio al termine dei 90 minuti regolamentari, inoltre, paga 5 volte l’importo scommesso. Prevista pioggia di gol, come testimoniano Under e Over 2.5, le cui quote sono rispettivamente pari a 2,25 e 1,60.



