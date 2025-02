DIRETTA INTER GENOA (RISULTATO 0-0): LE FORMAZIONI UFFICIALI, VIA!

La prima serata profuma di storia grazie alla diretta Inter Genoa: anche limitandoci alla sola Serie A, ci sono ben 113 precedenti, dei quali l’Inter ne ha vinti oltre la metà, cioè 59, mentre per il resto si contano 32 pareggi e 22 vittorie per il Genoa, che non vince dal 17 febbraio 2018, ma a San Siro addirittura dal 27 marzo 1994. Anche la classifica parla chiaro, con 24 punti di differenza in favore dei nerazzurri, che però a febbraio hanno subito due delle tre sconfitte stagionali in campionato. Una frenata alla quale l’Inter vuole porre subito rimedio, magari approfittando di un Genoa abbastanza tranquillo.

Sarà una serata speciale per l’ex Patrick Vieira, il cui impatto sul Grifone è stato ottimo con cinque vittorie, altrettanti pareggi e tre sole sconfitte da quando il francese siede in panchina, per 20 punti in 13 giornate dopo gli appena 10 raccolti da Alberto Gilardino nelle precedenti 12. Insomma, un ostacolo da non sottovalutare, anche se i nerazzurri sono favoriti nella diretta Inter Genoa! INTER (3-5-2): 13 J. Martinez; 28 Pavard, 15 Acerbi, 95 Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 21 Asllani, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 11 Correa, 10 Lautaro. A disposizione: 40 Calligaris, 60 Taho, 6 De Vrij, 7 Zielinski, 8 Arnautovic, 16 Frattesi, 20 Calhanoglu, 31 Bisseck, 36 Darmian, 59 Zalewski, 99 Taremi. Allenatore: Simone Inzaghi. GENOA (3-5-2): 1 Leali; 13 Bani, 22 Vasquez, 3 Martin; , 59 Zanoli, 73 Masini, 32 Frendrup, 23 Miretti, 20 Sabelli; 21 Ekhator, 19 Pinamonti. A disposizione: 31 Siegrist, 39 Sommariva, 4 De Winter, 5 Onana, 10 Messias, 15 Norton-Cuffy, 17 Malinovskyi, 18 Ekuban, 33 Matturro, 34 Otoa, 53 Kassa, 70 Cornet, 76 Venturino. Allenatore: Patrick Vieira. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA INTER GENOA INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Se non puoi recarti al Meazza di persona puoi comunque non perderti neanche un minuto della diretta Inter Genoa vedendola con i propri occhi grazie a Now, Sky e DAZN. Tutti e tre questi servizi passeranno la sfida in streaming sui loro siti e le rispettive applicazioni ma in televisione la si potrà vedere sul canale Sky Sport 1, Sky Sport Calcio e Sky Sport 251.

IL NAPOLI E’ SEMPRE NEL MIRINO

La diretta Inter Genoa è il posticipo serale di sabato 22 febbraio 2025 con inizio alle ore 20:45. Presso lo Stadio Giuseppe Meazza di Milano i nerazzurri vogliono cancellare dalla memoria la sconfitta patita nel turno precedente in casa della Juventus e mantenere così alta la pressione sul Napoli, capolista lontano solo due lunghezze. I cinquantaquattro punti sin qui ottenuti non sono sufficienti per detenere il primato e l’Atalanta, saldamente terza in classifica, ha inoltre accorciato il distacco riducendolo a solo tre punti. I milanesi hanno quindi la necessità di continuare a vincere senza abbassare il ritmo tenuto fino a questo momento.

L’Inter dovrà in ogni caso vedersela contro i rossoblu se vorrà davvero aggiudicarsi il succcesso. I liguri si trovano al momento in undicesima posizione solitaria con trenta punti ed arrivano dalla netta vittoria conquistata ai danni del Venezia, dopo che in precedenza avevano pareggiato con il Torino. Portare a tre questa mini striscia di risultati utili significherebbe darsi una chance di poter agganciare l’Udinese oltre a tenere a debita distanza le inseguitrici come il Torino.

INTER GENOA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Inter Genoa ci lasciano dire che i nerazzurri dovrebbero presentarsi affidandosi al consueto modulo 3-5-2 con Sommer, Pavard, Acerbi, Bastoni, Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco, Lautaro Martinez e Thuram a riprova del credo tattico di mister Inzaghi, che non può ancora contare solo sull’infortunato Di Gennaro. Il 4-2-3-1 con Leali, De Winter, Bani, Vasquez, Martin, Frendrup, Masini, Ekuban, Messias, Miretti e Pinamonti dovrebbe essere la soluzione adottata dal tecnico Vieira, grande ex della partita come giocatore, senza dimenticare l’indisponibilità di gente come Badelj, Thorsby, Ahanor e Vitinha.

PRONOSTICO INTER GENOA, LE QUOTE

Le agenzie di scommesse sembrano indicare all’unisono la vittoria dei nerazzurri tramite le quote offerte per la diretta Inter Genoa alla vigilia. L’eventuale successo dei rossoblu, ovvero il 2, verrebbe addirittura pagato a 11.00, un vero azzardo per i bookmakers che optano invece per l’1, fissato a solo 1.24. Una soluzione interessante potrebbe invece essere rappresentata dal segno x, poichè il pareggio è invece quotato a 6.00 e chissà che i liguri non riescano in un’impresa.