Diretta Inter Genoa U18/ Streaming video tv: la seconda semifinale Serie A-B

Inter Genoa U18, in diretta dallo Stadio Dino Manuzzi-Orogel Stadium di Cesena, è la partita in programma alle ore 21.00 di questa sera, venerdi 25 giugno 2021. Siamo ormai giunti alle semifinali del Campionato Under 18 di Serie A-B, dunque con la diretta di Inter Genoa U18 scopriremo quale sarà il nome della seconda finalista che lunedì sera, sempre allo stadio di Cesena, contenderà lo scudetto Under 18 alla squadra vincitrice della prima semifinale, che si gioca sempre oggi ma a Ravenna tra Roma ed Atalanta. Sono giunte fino a questo punto le migliori quattro squadre di una stagione resa davvero complicata dalla pandemia di Coronavirus, ma naturalmente adesso nessuno vuole fermarsi sul più bello. Ci si gioca tutto in una singola partita: Inter Genoa U18 di stasera dunque chi promuoverà alla finale scudetto Under 18?

DIRETTA INTER GENOA U18 STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA SEMIFINALE

Segnaliamo a tutti gli appassionati che la diretta tv di Inter Genoa U18, attesa semifinale per la Serie A-B categoria Under 18 sarà visibile a partire dalle ore 21.00: appuntamento sulla televisione satellitare e per la precisione sul canale Sky Sport Serie A, al numero 202 del telecomando. Garantita dunque, ma solo per gli abbonati, anche la diretta streaming video dell’incontro del campionato giovanile che sarà fornita tramite sito o app di Sky Go.

DIRETTA INTER GENOA U18: LE PROBABILI FORMAZIONI

Scopriamo adesso insieme quali potrebbero essere le probabili formazioni di Inter Genoa U18. I nerazzurri allenati da Cristian Chivu potrebbero scendere in campo con il modulo 4-3-1-2 e questi possibili titolari: Bonucci in porta; davanti a lui la difesa a quattro con Oppizzi, Redondi, Fontanarosa e Carboni da destra a sinistra; a centrocampo il terzetto formato da Radaelli, Ballabio e Bonavita; infine nel reparto offensivo ecco il trequartista Iliev a supporto dei due attaccanti Pezzini e Magazzù. Anche per il Genoa di Gennaro Ruotolo il modulo di riferimento dovrebbe essere il 4-3-1-2: per il Grifone proviamo a indicare Corci portiere titolare; davanti a lui i quattro difensori Ghigliotti, Parodi, Bolcano e Vessella; a centrocampo il terzetto formato da Vassallo, Castiglione e Biaggi; infine nel reparto avanzato ecco Giacchino trequartista a supporto dei due attaccanti Fossati e Sahli.

