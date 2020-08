Diretta Inter Getafe/ Streaming video tv: gara secca per l’Europa League

Inter Getafe, in diretta dallo stadio Arena AufSchalke di Gelsenkirchen (Germania), si gioca alle ore 21.00 di questa sera, mercoledì 5 agosto, come partita secca degli ottavi di Uefa Europa League 2019-2020. Dal momento che non si era riusciti a giocare nemmeno l’andata a causa del Coronavirus, ecco che la diretta di Inter Getafe ci riserva una anomala sfida in una sola partita già in Germania, dove poi avrà luogo l’intera Final Eight di questa Europa League senza precedenti. L’Inter ci arriva bene sul campo, grazie alla vittoria contro l’Atalanta e il secondo posto in classifica, come non succedeva dal 2011, tra l’altro ad un solo punto dai campioni d’Italia; un po’ meno bene per quanto è successo a Bergamo dopo la partita. Il futuro di Antonio Conte in questi giorni è diventato un tormentone ma la stagione non è ancora finita e quanto succederà in Europa League potrebbe avere un peso determinante per le scelte future, sia dello stesso Conte sia di Suning. Dall’altra parte un Getafe che è stato a lungo ottimo protagonista della Liga, ma dopo la ripartenza raramente ha convinto: gli spagnoli si saranno ricaricati dopo la fine del campionato (in Spagna due settimane prima rispetto a noi) oppure proseguiranno nel trend negativo post-lockdown?

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE INTER GETAFE

La diretta tv di Inter Getafe sarà garantita dalla piattaforma satellitare Sky per i propri abbonati: appuntamento sui canali Sky Sport Uno (numero 201) e Sky Sport 252. Garantita di conseguenza per tutti gli abbonati anche la diretta streaming video della partita, tramite il sito oppure l’applicazione del noto servizio Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI INTER GETAFE

Per le probabili formazioni di Inter Getafe, è lecito attendersi da parte dei due allenatori le migliori scelte possibili, dal momento che si tratta di una sfida secca. Per Antonio Conte ecco dunque il classico 3-4-1-2, con il capitano Handanovic protetto dalla retroguardia a tre formata da Skrinair, De Vrij e Bastoni. A centrocampo i favoriti sono Barella e Brozovic al centro, mentre Candreva e Young saranno le prime scelte come esterni. In avanti si concentrano i dubbi, con Borja Valero ed Eriksen in ballottaggio per il posto da trequartista, così come Sanchez e Lautaro Martinez per affiancare l’intoccabile Lukaku, certezza nerazzurra come prima punta. Sarà invece il 4-4-2 il modulo del Getafe: davanti al portiere Sorìa dovremmo vedere Etxeita e Chema al centro della difesa, oltre ai due terzini Suarez a destra e Olivera a sinistra. Per la mediana ecco il duo composto da Maksimovic e Arambarri nel cuore del centrocampo, mentre i due esterni dovrebbero essere Nyom e Cucurella. Infine in attacco potrebbero essere Hugo Duro e Mata a giocare dal primo minuto.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico su Inter Getafe in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. I nerazzurri partono favoriti e infatti il segno 1 è proposto alla quota di 1,70, mentre poi si sale a 3,80 in caso di segno X per il pareggio e fino a 5,00 volte la posta in palio sul segno 2, per chi avrà creduto in una vittoria del Getafe.



