Diretta Inter Gzira United/ Streaming video tv: prima amichevole a Malta

DIRETTA INTER GZIRA UNITED: PRIMA AMICHEVOLE NEL RITIRO A MALTA

Inter Gzira United, in diretta alle ore 18.00 di oggi pomeriggio, lunedì 5 dicembre 2022 dalla città maltese di Paola, è la partita amichevole che apre il breve ritiro dei nerazzurri appunto sull’isola di Malta, dove gli uomini di Simone Inzaghi ricominciano la preparazione in questo anomalo dicembre in cui l’attività dei club è naturalmente ferma per dare spazio ai Mondiali 2022. Per rompere il ghiaccio, ecco il match contro lo Gżira United Football Club, attualmente terzo con 22 punti nel campionato maltese.

L’Inter ha chiuso invece la prima parte della stagione con una preziosa vittoria a Bergamo contro l’Atalanta e ricomincerà a gennaio con il big-match contro il Napoli, che potrebbe già essere l’ultima chance per inseguire lo scudetto, considerato il ritmo finora tenuto dai partenopei. Ecco perché queste settimane di preparazione saranno fondamentali e di conseguenza c’è curiosità anche attorno al risultato di questa prima amichevole: che cosa ci dirà quindi la diretta Inter Gzira United?

DIRETTA INTER GZIRA UNITED STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Inter Gzira United sarà più correttamente una diretta streaming video, dal momento che la partita amichevole dei nerazzurri a Malta sarà visibile sul canale Facebook Live ufficiale dell’Inter al costo di € 2,29, mentre non sarà prevista una diretta su canali televisivi “tradizionali”.

PROBABILI FORMAZIONI INTER GZIRA UNITED

Diamo uno sguardo anche alle probabili formazioni per la diretta di Inter Gzira United. Parliamo anche dei padroni di casa, che sono allenati da Darren Abdilla e dovrebbero proporre un modulo 3-4-3, con questi possibili undici titolari: Zarkov in porta; davanti a lui, la difesa a tre formata da Dias, Mentz e Riascos; a centrocampo invece la linea a quattro potrebbe vedere in azione Scerri, Cosic, Tabone e Pisani; infine, il tridente d’attacco potrebbe essere composto da Jefferson, Kolega e Maxuell.

Naturalmente sono più interessanti le mosse di Simone Inzaghi che, al netto delle assenze per i Mondiali, confermerà il classico modulo 3-5-2 con questi interpreti favoriti per giocare dal primo minuto: capitan Handanovic in porta; davanti a lui il terzetto difensivo con Bastoni, Skriniar e Acerbi; Dimarco, Barella, Asllani, Calhanoglu e Bellanova potrebbero invece formare la folta linea a cinque del centrocampo, infine in attacco al fianco di Dzeko potrebbe agire il giovane Carboni, tutto questo dando per scontate molte sostituzioni in corso d’opera, anche perché già mercoledì si giocherà contro il Salisburgo.

