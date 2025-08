Diretta Inter Inter U23 streaming video tv: orario, probabili formazioni e risultato live per l’amichevole in famiglia (oggi domenica 3 agosto 2025)

DIRETTA INTER INTER U23: AMICHEVOLE IN FAMIGLIA

La domenica mattina è un momento ideale per stare in famiglia: la pensano così anche i nerazzurri, allora eccoci pronti a vivere la diretta Inter Inter U23, che si giocherà infatti alle ore 10.30 di stamattina, domenica 3 agosto 2025, presso il BPER Training Centre, cioè la celebre Pinetina di Appiano Gentile, casa per eccellenza dei nerazzurri.

Sarà un momento speciale per la nuova seconda squadra, l’Inter U23 affidata a Stefano Vecchi per la sua prima stagione in Serie C, dove troveranno spazio molti ragazzi che a fine maggio hanno vinto lo scudetto Primavera e adesso si affacciano al calcio dei grandi restando in casa, perché da questa stagione anche l’Inter ha scelto di avere una seconda squadra.

Dato il giusto spazio ai ragazzi, è però inevitabile dare spazio al debutto stagionale dell’Inter di Cristian Chivu, che è infatti alla prima amichevole del pre-campionato 2025-2026 dopo l’impegno al Mondiale per Club, finito in verità non benissimo con l’eliminazione agli ottavi di finale per mano dei brasiliani del Fluminense.

Volendo vedere il bicchiere mezzo pieno, c’è stato più tempo per staccare e poi ricominciare la preparazione in vista di una nuova stagione, che sarà di nuovo molto intensa per i nerazzurri. Il debutto è dolce con una bella sfida in famiglia per arricchire la domenica mattina, che cosa ci dirà la diretta Inter Inter U23?

INTER INTER U23 IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

Per tutti i tifosi nerazzurri ricordiamo che la diretta Inter Inter U23 in tv sarà visibile sulla piattaforma Dazn, quindi in diretta streaming video, oppure anche sul canale YouTube ufficiale ma in questo caso solamente dall’estero.

PROBABILI FORMAZIONI INTER INTER U23

C’è curiosità attorno alle probabili formazioni per la diretta Inter Inter U23. Mister Chivu potrebbe già fare abbastanza sul serio con un modulo 3-4-2-1 con molti titolari in campo: davanti a Sommer ci potrebbe essere una difesa tutta italiana con Darmian, Acerbi e Bastoni; attenzione al centrocampo a quattro con Dumfries a destra, Barella e Mkhitaryan centrali e Dimarco a sinistra, mentre Sebastiano Esposito potrebbe giocare con Thuram qualche metro dietro al capitano Lautaro Martinez.

Parliamo anche dei ragazzi dell’Inter U23. Stefano Vecchi dovrebbe a sua volta affidarsi al modulo 3-4-2-1 e proviamo a indagare anche nelle sue possibili scelte: il portiere Melgrati; in difesa Re Cecconi, Prestia e Alexiou; a centrocampo il quartetto formato da Avitabile, Topalovic, Berenbruch e Cocchi; sulla trequarti Kamate e Quieto alle spalle di Spinaccè, sarà buona parte della formazione campione Primavera in carica.