DIRETTA/ Inter Juventus Primavera (risultato 0-0) video streaming tv: si gioca!

Eccoci pronti alla diretta di Inter Juventus Primavera, intrigante sfida nel campionato 1. Per i giovani nerazzurri continua una stagione ondivaga: la squadra di Cristian Chivu è tornata a vincere lo scorso sabato ma arrivava da un periodo in cui aveva raccolto tre sconfitte e due pareggi, in precedenza invece era riuscita a risalire la corrente mettendo in fila tre vittorie consecutive e quattro in cinque partite. A novembre poi tre successi, e quattro in sei gare, dopo una partenza da appena tre pareggi e cinque ko: insomma, manca la giusta continuità e questo impedisce di mettersi al sicuro e correre per i playoff.

La Juventus, come detto già prima in classifica nel corso della stagione, è entrata in crisi: la vittoria di sabato contro il Cesena ultimo in classifica ha spezzato una striscia negativa fatta di tre pareggi e altrettante sconfitte. È curioso lo score della squadra di Paolo Montero: i gol segnati sono ben 60 ma per contro quelli incassati addirittura 50, secondo miglior attacco dietro la Roma ma seconda peggior difesa alle spalle del solo Cesena. Aspettando di scoprire cosa succederà sul terreno di gioco, lasciamo che i giocatori vi facciano il loro ingresso: finalmente qui è tutto pronto, noi possiamo davvero metterci comodi perché la diretta di Inter Juventus Primavera sta per cominciare! (agg. di Claudio Franceschini)

La diretta tv di Inter Juventus Primavera è disponibile sui canali di Sportitalia, ricordando che l’emittente si occupa integralmente del campionato Primavera 1 e mette a disposizione il numero 60 e il numero 61 del telecomando. Come sempre l’alternativa è fornita dal servizio di diretta streaming video di Inter Juventus Primavera, che non comporta costi aggiuntivi: in questo caso le strade per visionare la partita sono due, perché la prima riguarda il sito ufficiale (www.sportitalia.com) mentre la seconda è quella di attivare la relativa app Sportitalia su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

Inter Juventus Primavera, partita in diretta dal Konami Youth Development Center, si gioca alle ore 18:00 di venerdì 21 aprile: anche nel campionato Primavera 1 2022-2023 è tempo di derby d’Italia, valido per la 28^ giornata. L’Inter è ancora più vicino al playout che al playoff, ma è comunque in ripresa: grazie alla vittoria di Frosinone continua a sperare di arrivare agli spareggi per lo scudetto, e il match di oggi è importante non solo per l’avversaria in sé ma anche perchè proprio la Juventus occupa il sesto posto in classifica, con 7 punti di vantaggio.

Juventus che nel girone di ritorno ha faticato parecchio a confermare un ritmo che le aveva permesso anche di portarsi in testa al campionato 1; tuttavia i giovani bianconeri sono tornati a vincere sfruttando il calendario (3-1 contro il Cesena) e sono tornati appunto in zona playoff, anche se sarà comunque difficile confermare il traguardo. Ora vedremo cosa succederà nella scintillante diretta di Inter Juventus Primavera; nell’attesa che la partita si giochi, facciamo qualche valutazione circa le probabili formazioni con le scelte dei due allenatori.

Rientro importante per Cristian Chivu, che nella diretta Inter Juventus Primavera ritrova Owusu: sarà lui a giocare come esterno sinistro di un tridente nel quale Amadou Sarr agirà a destra e Francesco Pio Esposito sarà ovviamente il centravanti. A centrocampo Aleksandar Stankovic sarà sempre il riferimento davanti alla difesa, poi Martini e uno tra Silas Andersen, Di Maggio e Grygar a completare il reparto; in difesa Stante o Matjaz per affiancare Stabile al centro, Botis sarà il portiere e sulle corsie laterali ci saranno Dervishi e Pelamatti.

Paolo Montero adotta il solito 3-4-3: Nzouango, Citi e Bassino (o Dellavalle) sono i tre centrali difensivi a protezione del portiere che sarà Vinarcik, a fare gli esterni di centrocampo ecco invece Strijdonck e Biliboc (ma c’è anche Moruzzi) che avranno come riferimento centrale una linea con Boende e Bonetti. Anghelè (doppietta contro il Cesena) potrebbe essere confermato a destra nel tridente ma dipenderà da Nicolò Turco e Kenan Yildiz, che dovrebbero regolarmente esserci così come Tommaso Mancini, che farebbe la prima punta.











