Diretta Inter Juventus Primavera streaming video tv: probabili formazioni, orario e risultato live della partita valida per la sesta giornata di campionato.

DIRETTA INTER JUVENTUS PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Non vediamo l’ora di vivere la diretta Inter Juventus Primavera, e ormai dobbiamo aspettare solo pochi minuti: resta il tempo per citare alcuni dei precedenti più recenti, ricordando ad esempio che i giovani nerazzurri non hanno mai battuto i pari età bianconeri nelle ultime quattro partite, ma se non altro hanno pareggiato le due gare casalinghe (lo scorso aprile Francesco Crapisto rispose all’autorete di Filippo Pagnucco) e non perdono in casa contro la grande avversaria dal settembre 2021, quando la vittoria della Juventus Primavera era stata garantita dalle reti di Nicolò Turco e Riccardo Turicchia.

Rivoluzione nella dirigenza Juventus/ Comolli ad, Chiellini nel CDA e si sogna Del Piero o Platini presidente

L’ultimo successo casalingo dell’Inter Primavera è quello dell’aprile 2023, un’affermazione di misura che era stata garantita da Enoch Owusu; possiamo anche citare il fatto che queste due squadre non si incrocino in una fase finale di campionato da parecchio tempo, per la precisione dalla semifinale del 2018 con vittoria nerazzurra ancora per 1-0, sul neutro di Sassuolo, con gol di Nicolò Zaniolo ed espulsione all’ultimo secondo di Marco Olivieri. Adesso finalmente siamo davvero pronti a raccontare quello che succederà oggi in una partita che rimane giocoforza affascinante, mettiamoci comodi perché la diretta Inter Juventus Primavera comincia! (agg. di Claudio Franceschini)

Inchiesta Prisma, patteggiamento per gli ex dirigenti/ Accordo tra il Gup e Agnelli, Nedved e Paratici

DOVE SEGUIRE LA DIRETTA INTER JUVENTUS PRIMAVERA IN STREAMING VIDEO TV

Come sempre per seguire la diretta Inter Juventus Primavera in tv dovrete affidarvi a Sportitalia, con la relativa diretta streaming video disponibile sul sito dell’emittente.

ARIA DI CRISI!

Sempre affascinante, la diretta Inter Juventus Primavera che si gioca alle ore 18:30 di venerdì 26 settembre vale in questo caso per la sesta giornata nel campionato Primavera 1 2025-2026, ma almeno oggi presenta due big che sono in difficoltà e non sono ancora riuscite a trovare il giusto ritmo in stagione.

Sicuramente fa meglio l’Inter, ma solo di poco; i nerazzurri hanno già vinto la Supercoppa, ma sono campioni d’Italia in carica e hanno raccolto solo 6 punti, per di più è preoccupante il dato relativo ai gol segnati perché sono zero nelle ultime tre partite, anche se per contro con due clean sheet nelle ultime due.

DIRETTA/ Inter Sassuolo (risultato finale 2-1): Carlos Augusto, poi Cheddira! (21 settembre 2025)

La Juventus invece affonda: se contiamo anche la sconfitta maturata in Youth League abbiamo 14 gol subiti in sei partite, in campionato doppio 1-3 incassato da Genoa e Bologna e unica vittoria contro la Cremonese, di misura, per un totale di 4 miseri punti in cascina.

Certamente è presto per parlare, ma intanto i giovani bianconeri devono stare attenti a non retrocedere; forse la diretta Inter Juventus Primavera rappresenterà l’occasione di riscatto per un Simone Padoin che deve ancora trovare la quadratura del cerchio, a questo proposito andiamo anche a valutare come le due squadre potrebbero essere schierate sul terreno di gioco.

PROBABILI FORMAZIONI INTER JUVENTUS PRIMAVERA

Possiamo ipotizzare che Benny Carbone affronti la diretta Inter Juventus Primavera con il solito 4-3-3, assenti Mosconi e Iddrissou che sono al Mondiale U20 avremo dunque Kukulis come centravanti in compagnia di Thiago Romano e Pinotti come esterni nel tridente, mentre a centrocampo Cerpelletti sarà ancora il ragionatore con il supporto di Vukoje e Dilan Zarate che dovrebbero agire in qualità di mezzali. In difesa invece Breda appare favorito su Mackiewicz per affiancare Bovio al centro; Della Mora e Marello i due terzini, con Farronato che sarà invece il portiere.

Per i Mondiali Padoin deve rinunciare a Francesco Verde, dunque può confermare Niccolò Rizzo e Van Aarte davanti a Nava (o Huli) con De Brul o Bamballi a destra e Contarini a sinistra, in mezzo al campo dovrebbero agire Mazur e Boufandar che però sono insidiati dalla candidatura di Makiobo, poi ecco Crapisto a giocare come trequartista centrale mentre sulle corsie laterali, tra le linee, possono esserci ancora Francesco Leone e Elimoghale che sarebbe dirottato a sinistra, Pugno può tornare in Primavera e guidare l’attacco ma ovviamente Ivan Lopez rimane una candidatura più che valida avendo già segnato due gol in campionato.