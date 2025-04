Diretta Inter Juventus Primavera (risultato 1-0): primo tempo

Al via la diretta Inter Juventus primavera. La partito presenta subito un’occasione importante per l’Inter con un calcio piazzato battuta Cocchi. Si salvano i bianconeri. Vantaggio immediato nerazzurro dopo tre minuti con Topalovic. Il calciatore in maglia 29 si inserisce perfettamente all’interno dell’area di rigore tagliando difesa e Radu per poi spedire il pallone in rete anche a seguito di un rimpallo con Pagnucco.

Inter in vantaggio dopo solamente 180 secondi. Juventus che risponde con Merola ma che non inquadra la porto dopo un’azione solitaria. (Marco Genduso)

Diretta Inter Juventus Primavera (risultato 0-0): si comincia!

Passiamo ai numeri della diretta di Inter Juventus Primavera, il fischio di inizio è vicino. I bianconeri arrivano all’incontro con una netta superiorità sul piano del possesso palla, che dovrebbe aggirarsi intorno al 66%, contro un’Inter che potrebbe puntare più sulle ripartenze e sulle situazioni da fermo per rendersi pericolosa. Anche dal punto di vista offensivo, la Juventus parte favorita: con una media di 12 tiri a partita contro i soli 3 dei nerazzurri, la pressione juventina dovrebbe essere costante, come dimostra anche il dato sugli attacchi pericolosi, 95 contro 28.

I corner, potenzialmente decisivi in un match equilibrato, vedono ancora i bianconeri avanti, con 8 battuti contro i 2 avversari. La Juventus mostra anche grande solidità e ordine, con un numero elevato di retropassaggi (117 contro 115), a conferma di una manovra fluida e ben costruita. L’Inter, dal canto suo, dovrà puntare su compattezza difensiva e sfruttare le poche occasioni che riuscirà a costruire, cercando magari di approfittare di qualche disattenzione avversaria. Ora via al commento live della diretta di Inter Juventus Primavera, si comincia! (agg. Gianmarco Mannara)

Diretta Inter Juventus, come seguire la partita

Per vedere la diretta Inter Juventus del Campionato Primavera in televisione sarà trasmessa in chiaro dal canale 60 del digitale terrestre ma sarà anche possibile utilizzare la diretta streaming video del match grazie al sito e all’app.

Inter Juventus, nerazzurri vogliono tornare alla vittoria

Alle 18.00 si chiude la trentacinquesima giornata del Campionato Primavera con la diretta Inter Juventus, il big match tra due grandi rivali del calcio italiano nonché il derby d’Italia, i nerazzurri, hanno perso 0-1 con l’Atalanta e si stanno giocando la possibilità di saltare la fase ad eliminazione diretta e raggiungere direttamente le finali scudetto insieme alla Roma, che è stata la grande dominatrice della competizione.

I bianconeri vorrebbero riuscire a partecipare alla seconda parte di stagione per provare a portarsi a casa lo scudetto, anche se dovendo superare due turni potrebbe risultare più difficile.

Inter Juventus, probabili ventidue in campo

Per entrambi i tecnici l’obiettivo dell’importante diretta Inter Juventus è la vittoria, sia per quello che significherebbe per il morale della rosa sia per il semplice valore dei punti e della corsa verso lo scudetto, Andrea Zanchetta riproporrà quindi il solito 4-3-3 con Calligaris tra i pali, Motta, Maye, Cecconi e Della Mora i difensori, Topalovic, Venturini e Zanchetta i centrocampisti, Mosconi, Spinaccè e De Pieri gli attaccanti. La Juventus di Francesco Magnanelli invece cambierà rispetto alla sconfitta 1-3 con la Lazio e affronterà la partita con il 4-2-3-1 con Radu, Pagnucco, Verde, Crous e Ventre, Ripani e Boufandar, Biliboc, Crapisto e Merola, e Vacca.

Inter Juventus, quote e possibile esito finale

Non è semplice provare ad anticipare come potrebbe finire la diretta Inter Juventus, sia per il tipo di partita che potrebbe portare le squadre ad aspettare il passo falso degli avversari, sia perché non c’è una delle due rose nettamente più forte nella qualità dei suoi giocatori, la differenza infatti è stata creata dalla dalle prestazioni in campo e dalla continuità che hanno riuscito ad avere le due rose.