Diretta/ Inter Juventus Primavera (risultato finale 2-2): doppio Owusu non basta! (oggi 9 marzo 2024)

DIRETTA INTER JUVENTUS PRIMAVERA (RISULTATO FINALE 2-2)

Inter Juventus Primavera 2-2: grandi emozioni e divertimento nel derby d’Italia giovanile che alla fine ha sancito un pareggio che certamente farà più piacere agli ospiti bianconeri, che tornano a casa con un pareggio dalla trasferta sul campo della capolista. Per la Juventus Primavera adesso in classifica ci sono 32 punti, anche se la zona playoff è ancora da inseguire; sta naturalmente molto meglio l’Inter, capolista a quota 50, che però avrebbe voluto vincere per consolidare ulteriormente il proprio primato in classifica.

La diretta di Inter Juventus Primavera ci ha quindi riservato grandi emozioni, anche perché gli ospiti bianconeri sono passati in vantaggio già al quarto minuto di gioco con il gol di Crapisto, pareggiato però dall’Inter al 34’ grazie alla rete segnata da Owusu. Nel secondo tempo, ecco al 72’ minuto la doppietta del nerazzurro per ribaltare il risultato, ma la Juventus non si è arresa e ha ristabilito la parità al minuto 88, quando è stato il gol di Ripani a fissare il definitivo 2-2. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

SI COMINCIA!

Con la diretta di Inter Juventus Primavera siamo pronti a raccontare una grande classica anche in ambito Under 19, tra due squadre la cui stagione è parecchio diversa. L’Inter è leggermente in calo avendo pareggiato le ultime due partite, ma conserva saldamente il primo posto in classifica ed è imbattuta da sette giornate, cioè in tutto il girone di ritorno in cui ha raccolto quattro vittorie e tre pareggi, curiosamente l’ultima sconfitta è maturata proprio contro la Juventus e dunque questo derby d’Italia giovanile torna abbastanza presto nel calendario, nemmeno a due mesi dal match di andata.

Per la Juventus abbiamo tre vittorie nelle ultime 12 partite, e un crollo quasi verticale: tre sconfitte nelle ultime quattro, quattro nelle ultime sei, appena 7 punti nel girone di ritorno per una squadra che ha nei playoff un punto abbastanza fondamentale e che invece a conti fatti li giocherà molto difficilmente, quasi dovendosi preoccupare di guardarsi le spalle in chiave playout. Adesso per noi è finalmente arrivato il momento di metterci comodi e stare a vedere quello che ci racconterà il terreno di gioco, perché le due squadre sono pronte a sfidarsi e noi possiamo gustare la diretta di Inter Juventus Primavera! (agg. di Claudio Franceschini)

INTER JUVENTUS PRIMAVERA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Inter Juventus Primavera non sarà trasmessa sui canali della nostra televisione, ma bisogna ricordare che il principale campionato Under 19 viene fornito da Sportitalia, e questa emittente mette comunque a disposizione tutti i match di ciascun turno in diretta streaming video. Potrete dunque utilizzare dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone per assistere alla partita in questione, con due modalità: visitare il sito ufficiale dell’emittente (www.sportitalia.com) oppure rivolgervi al canale Sportitalia Live 24 che è presente solo in streaming.

LA PRESENTAZIONE DEL MATCH

Inter Juventus Primavera, che sarà in diretta dallo stadio “Ernesto Breda, Konami Stadium” di Sesto San Giovanni, si gioca alle ore 13:00 di sabato 9 marzo 2024 ed è valida per la venticinquesima giornata nel campionato Primavera 1 2023-2024. Gara di importanza capitale per i nerazzurri: la capolista del torneo, infatti, è reduce da due pareggi consecutivi contro Milan e Genoa che hanno consentito alla Roma seconda della classe di accorciare le distanze. Per i piemontesi ospiti, invece, la classifica racconta solo di un dodicesimo posto a quota 31 punti, troppo pochi per ambire alle posizioni che contano nella graduatoria.

PROBABILI FORMAZIONI INTER JUVENTUS PRIMAVERA

In Inter Juventus Primavera diversi dubbi di formazione per entrambi i tecnici. In casa nerazzurra mister Cristian Chivu opterà per il rodato 4-3-3 con il giovane Raimondi tra i pali e una linea difensiva composta da Aidoo, Stante, Matjaz e Cocchi. A centrocampo spazio a Di Maggio, Zanchetta e uno tra Berenbruch e Mosconi. Nel tridente Kamate, Sarr e Owusu. In casa bianconera, invece, il tecnico Paolo Montero schiererà Vinarcik in porta e un pacchetto difensivo composto da Martinez, Bassino, Ripani e capitan Pagnucco. In dubbio la presenza di Ngana, uscito malconcio dall’ultima sfida.











