Diretta Inter Juventus/ Streaming video Rai: primo atto del big match (Coppa Italia)

DIRETTA INTER JUVENTUS: UN ALTRO DERBY D’ITALIA!

Inter Juventus, in diretta da San Siro, si gioca alle ore 20:45 di martedì 2 febbraio: un altro derby d’Italia dopo quello giocato in campionato, questo valido per la semifinale di andata nella Coppa Italia 2020-2021. Per la prima volta avremo un doppio turno nella competizione, come ormai da consuetudine; dunque dovremo aspettare per scoprire quale delle due squadre centrerà l’accesso alla finale, intanto possiamo dire che il primo episodio stagionale lo ha vinto l’Inter e anche abbastanza nettamente, infliggendo un duro colpo alla storica rivale in chiave scudetto.

La Juventus però si è ripresa o almeno così sembra e, vincendo le ultime due gare, ha ripreso la marcia restando quantomeno a contatto, nella speranza di ridurre le distanze con il recupero contro il Napoli (resta da capire quando si giocherà). Il derby d’Italia resta affascinante a prescindere dal contesto, e in una semifinale di Coppa Italia lo è ancora di più; dunque non vediamo l’ora di scoprire quello che succederà nella diretta di Inter Juventus, ma mentre aspettiamo che le due squadre facciano il loro ingresso in campo proviamo a valutare in che modo potrebbero essere disposte dai due allenatori, leggendo insieme e analizzando le probabili formazioni.

DIRETTA INTER JUVENTUS STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Inter Juventus, così come tutte le partite di Coppa Italia, è garantita in chiaro dalla televisione di stato: in questo caso l’appuntamento è su Rai Uno, canale disponibile anche in alta definizione e che vi permetterà di seguire l’andata della semifinale anche tramite il servizio di diretta streaming video, che non comporta costi aggiuntivi e si potrà sfruttare attraverso il sito o l’app ufficiali di Rai Play. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

PROBABILI FORMAZIONI INTER JUVENTUS

Nel quadro delle scelte degli allenatori per Inter Juventus, ad essere in difficoltà è il grande ex Antonio Conte: senza Hakimi e Romelu Lukaku, squalificati, il tecnico si dovrebbe affidare a Darmian o Perisic per gli esterni (con Ashley Young sull’altro versante) e Alexis Sanchez per affiancare Lautaro Martinez. A centrocampo Eriksen viaggia verso la conferma come regista basso, affiancato da Barella e Arturo Vidal; spazio poi a una difesa nella quale Alessandro Bastoni è in ballottaggio con Kolarov, mentre tornerà titolare De Vrij e Skriniar dovrebbe essere comunque confermato sul centrodestra. I dubbi per Andrea Pirlo riguardano tutti i reparti: davanti a Buffon potrebbero giocare insieme De Ligt e Demiral ma Bonucci e Chiellini non sono battuti, Cuadrado a destra e Frabotta a sinistra sono favoriti per essere i terzini così come Rabiot è in vantaggio per agire in mezzo, insieme a uno tra Arthur e Bentancur. Gli esterni di centrocampo potrebbero essere McKennie e Ramsey, ma la sensazione è che Federico Chiesa ci sarà a prescindere dal versante cui l’allenatore lo destinerà; davanti, per turnover, rischia Morata con la concorrenza di Kulusevski, Cristiano Ronaldo viaggia verso la conferma.

QUOTE E PRONOSTICO

Per un pronostico su Inter Juventus abbiamo a disposizione le quote che sono state fornite dall’agenzia Snai: secondo questo bookmaker la squadra favorita è quella nerazzurra, ma c’è comunque incertezza perché la distanza tra il segno 1 (vittoria interna) e il segno 2 (affermazione dei bianconeri) è minima, essendo i valori rispettivamente a 2,40 e 2,85 la somma messa sul piatto. L’eventualità che paga di più è quella del pareggio, regolata dal segno X: in questo caso andreste a guadagnare 3,50 volte l’importo investito.



