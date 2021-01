Diretta Inter Juventus/ Streaming video tv: decisiva per lo scudetto? (Serie A)

DIRETTA INTER JUVENTUS: ECCO IL DERBY D’ITALIA

Inter Juventus è in diretta da San Siro, alle ore 20:45 di domenica 17 gennaio: il derby d’Italia infiamma la 18^ giornata del campionato di Serie A 2020-2021, una sfida che naturalmente sfugge a ogni pronostico o inquadratura di classifica ma che in questo momento rappresenta anche molto in chiave scudetto. Un punto nelle ultime due per i nerazzurri, che dopo otto vittorie consecutive hanno vissuto un periodo di calo: possono uscirne con una vittoria contro la grande ex di Antonio Conte e questo significherebbe spingere i bianconeri a -7, un colpo importante più dal punto di vista psicologico ma certamente prezioso anche per i freddi numeri.

La Juventus però sta bene: due settimane fa ha vinto qui battendo il Milan, che non perdeva in campionato da 27 partite, e poi si è ripetuta contro il Sassuolo avvicinando gli stessi nerazzurri e la Roma, dando forse un’altra identità a un campionato che certo non era partito benissimo. Al netto di tutto, come già detto, la diretta di Inter Juventus sarà uno spettacolo a prescindere dalle statistiche o dalla graduatoria della Serie A: aspettiamo con trepidazione che la partita prenda il via, nel frattempo possiamo sicuramente valutare in che modo i due allenatori intendano disporre le loro squadre sul terreno di gioco leggendo insieme le probabili formazioni.

Ranghi quasi al completo per Conte in Inter Juventus: i nerazzurri hanno perso D’Ambrosio ma la formazione è scritta o quasi con il solito terzetto difensivo che, davanti ad Handanovic, sarà composto da Skriniar, De Vrij e Alessandro Bastoni. Sugli esterni Hakimi è intoccabile, mentre a sinistra Ashley Young sembra essere in vantaggio su Darmian che comunque se la gioca; in mezzo il grande ex Vidal, pur criticato anche dal suo allenatore, giocherà titolare sul centrosinistra con Brozovic in cabina di regia e, ovviamente, Barella a completare il reparto. Poi, la LuLa davanti: Romelu Lukau e Lautaro Martinez saranno i due attaccanti con i quali Conte, che può anche disporre di Alexis Sanchez dalla panchina, proverà a scardinare la difesa della Juventus.

Un reparto che non potrà contare su De Ligt, positivo al Coronavirus: dunque Andrea Pirlo schiera ancora Demiral al fianco di Bonucci, con Danilo e Frabotta che saranno confermati sugli esterni e Szczesny che sarà il portiere. A centrocampo i dubbi maggiori, anche perché numericamente è il reparto più folto: sembra che Arthur e Bentancur siano favoriti per la zona mediana e Ramsey per la fascia sinistra, ma McKennie ha recuperato e quindi potrebbe essere titolare. Scontata la presenza di Federico Chiesa, così come quella di Cristiano Ronaldo: è tornato anche Morata proprio nel momento in cui si è fermato Dybala, dunque lo spagnolo sarà l’altro attaccante essendo favorito su Kulusevski.

In conclusione andiamo a vedere per Inter Juventus quali siano le quote che l’agenzia Snai ha fissato per il pronostico: il segno 1 che regola la vittoria interna vi permetterebbe di intascare una vincita corrispondente a 2,40 volte quanto messo sul piatto, l’eventualità del pareggio (regolata dal segno X) porta in dote un guadagno pari a 3,50 volte la puntata mentre il successo esterno, per il quale dovrete puntare sul segno 2, vale una somma che ammonta a 2,80 volte l’importo investito.



