Diretta Inter Juventus/ Streaming video tv: Derby d’Italia al vertice (Serie A)

Inter Juventus, in diretta dallo stadio Giuseppe Meazza di Milano, è il piatto forte della settima giornata di Serie A. Appuntamento a San Siro alle ore 20.45 di stasera, domenica 6 ottobre 2019. Inter Juventus non richiede molte presentazioni, bastano i nomi per capire che sarà una partita da non perdere. Oltre alle suggestioni che il Derby d’Italia ci regala sempre, stavolta bisogna aggiungerne almeno un paio. La prima è dovuta alla presenza sulla panchina nerazzurra di un certo Antonio Conte, che ha fatto la storia della Juventus sia in campo sia in panchina, ma adesso è passato a guidare la grande rivale. Per la seconda, basta leggere la classifica che ha già fatto registrare un allungo proprio da parte di Inter e Juventus: al 6 ottobre non si può parlare di sfida scudetto, ma il match darà risposte importanti. L’Inter che vola in campionato è tornata da Barcellona sconfitta ma non ridimensionata per gioco e personalità; la Juventus, dopo la preziosa vittoria contro il Bayer Leverkusen, vuole tornare in testa al campionato per non rafforzare ancora di più un’avversaria che si annuncia molto temibile.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Inter Juventus sarà una grande esclusiva di Sky, che dedicherà al derby d’Italia i suoi due canali sportivi principali, Sky Sport Uno (numero 201) e Sky Sport Serie A (202). Sempre per gli abbonati Sky, ecco che sarà disponibile anche la diretta streaming video tramite il servizio garantito come di consueto da Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI INTER JUVENTUS

Nelle probabili formazioni di Inter Juventus naturalmente ci attendiamo tutti i migliori giocatori a disposizione di Antonio Conte e Maurizio Sarri, tuttavia per acciacchi oppure dubbi tattici qualche nodo va ancora sciolto. In casa Inter tiene banco la cautela per Lukaku, considerando anche sarà assente per squalifica Sanchez: in compenso Lautaro Martinez dopo il gol al Camp Nou arriva al Derby d’Italia nella migliore condizione. A centrocampo scalpita Vecino, ma toccare il terzetto Barella-Brozovic-Sensi non è facile in questo momento. Infine c’è D’Ambrosio come jolly, sia in difesa (dove però i favoriti sono Godin, Skriniar e De Vrij) sia come esterno destro in alternativa a Candreva. Nella Juventus sembra tutto deciso in difesa e anche a centrocampo, pur con Rabiot che punta a una maglia da titolare, da contendere a Khedira o Matuidi. I dubbi però sono in attacco, dove Ramsey ed Higuain sono i favoriti per affiancare Cristiano Ronaldo, senza però sottovalutare Bernardeschi e Dybala.

PRONOSTICO E QUOTE

Dando infine uno sguardo al pronostico su Inter Juventus, dobbiamo osservare che il derby d’Italia si presenta incertissimo anche secondo le quote offerte da Snai. Infatti, il segno 1 per la vittoria dell’Inter è quotato a 2,65, mentre per il segno 2 per la vittoria della Juventus si arriva a 2,80. Infine, in caso di pareggio il segno X varrebbe 3,10 volte la posta in palio.



