DIRETTA INTER JUVENTUS: I TESTA A TESTA

Eccoci all’appuntamento con i testa a testa Inter Juventus, derby d’Italia che per la 239esima volta ci farà compagnia nella storia. Grande vantaggio dei bianconeri con 109 vittorie contro le 70 dei nerazzurri e i 59 pareggi. L’ultima gara è terminata 1-0 per i meneghini con l’autogol di Gatti. Il successo più recente dei bianconeri invece è datato 19 marzo 2023 col punteggio di 1-0 in virtù della rete decisiva di Kostic su assist di Rabiot.

Recentemente c’è stata anche la doppia sfida in semifinale di Coppa Italia terminata 1-1 all’andata (Cuadrado e Lukaku) e 1-0 per l’Inter al ritorno di Dimarco al quarto d’ora. Al momento i nerazzurri sono a quattro partite di fila senza perdere nel derby d’Italia mentre spesso le ultime gare sono sempre finite con massimo due gol. Per trovarne una ricca di reti bisogna tornare nel 2021 con il punteggio di 3-2. (aggiornamento di Christian Attanasio)

INTER JUVENTUS STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Tanti appuntamenti per la diretta Inter Juventus: le emittenti che forniscono la partita di Serie A sono sempre due, ma la televisione satellitare apre alla diretta tv su Sky Sport Uno (numero 201 del decoder) così come su Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K laddove sia disponibile l’opzione e anche Sky Sport 251, naturalmente con l’eventualità della diretta Inter Juventus streaming video, senza costi aggiuntivi, tramite l’applicazione Sky Go. Ovviamente poi anche la piattaforma DAZN garantisce la diretta Inter Juventus, sempre in mobilità e previa sottoscrizione di un abbonamento.

INTER JUVENTUS: IL DERBY D’ITALIA!

La diretta Inter Juventus ci conduce per mano a una delle sfide più affascinanti del nostro campionato: per la nona giornata di Serie A 2024-2025 si va in scena a San Siro alle ore 18:00 di domenica 27 ottobre, il derby d’Italia è una partita che si analizza sempre a prescindere da tutto ma oggi il contesto è davvero intrigante, perché le due squadre sono separate da un solo punto in classifica e inseguono il Napoli, potrebbe dunque tornare un incrocio per lo scudetto con l’Inter che ci arriva dalla vittoria contro lo Young Boys maturata in pieno recupero e dopo aver sbagliato un rigore, un successo che proietta Simone Inzaghi verso gli ottavi di Champions League.

La Juventus ha invece perso la prima partita stagionale: il rigore lo ha salvato ma non è bastato, bianconeri schiacciati dallo Stoccarda e che sembrano aver fatto qualche passo indietro sul piano del gioco, Thiago Motta deve trovare le giuste contromisure per evitare che l’entusiasmo iniziale si disperda immediatamente e ci sia una stagione di sofferenza. Scopriremo presto quello che succederà nella diretta Inter Juventus, ma intanto come sempre dobbiamo fare la nostra valutazione sulle scelte che saranno operate dai due allenatori al Giuseppe Meazza, dunque possiamo prenderci il nostro tempo per la valutazione sulle probabili formazioni.

PROBABILI FORMAZIONI INTER JUVENTUS

Per la diretta Inter Juventus Simone Inzaghi è senza Acerbi e Carlos Augusto, ma anche Calhanoglu dovrebbe alzare bandiera bianca: di conseguenza De Vrij sarà confermato in una difesa completata da Pavard e Alessandro Bastoni con Sommer in porta, mentre in mezzo al campo avremo ancora l’assetto con Barella in cabina di regia e Frattesi che viene inserito come mezzala sul centrodestra, Mkhitaryan ovviamente ci sarà così come Dimarco a sinistra, sull’altro versante Darmian riprende la maglia a Dumfries e davanti tornano naturalmente titolari Marcus Thuram, decisivo a Berna entrando dalla panchina, e Lautaro Martinez.

Thiago Motta continua a perdere i pezzi: nella diretta Inter Juventus sarà out anche Douglas Luiz, rispetto al ko di martedì tornano titolari Cambiaso e Gatti in difesa, con Kalulu a fare il secondo centrale e la conferma di Cabal a sinistra, ma anche il portiere Di Gregorio (ma occhio, perché Perin ha giocato una partita favolosa) e Locatelli che in mezzo al campo si piazza al fianco di McKennie, entrambi favoriti su Khéphrén Thuram che dalla panchina potrebbe poi giocare contro il fratello. Fagioli comanderà una trequarti completata da Francisco Conceiçao e Yildiz, Valhovic sarà la prima punta e bisogna ricordare che la Juventus sarà ancora senza Koopmeiners e Nico Gonzalez.

INTER JUVENTUS: PRONOSTICO E QUOTE

Per quanto riguarda la diretta Inter Juventus possiamo leggere anche le quote che sono state emesse dall’agenzia Snai: il pronostico sul derby d’Italia ci dice che i nerazzurri partono favoriti, e nemmeno di poco, con un valore di 1,75 volte quanto messo sul piatto, per contro il segno 2 che regola il successo della Juventus vi permetterebbe di intascare una vincita che con questo bookmaker ammonta a 3,55 volte la vostra giocata. Infine il segno X, sul quale puntare per il pareggio, porta in dote un guadagno che corrisponde a 5,00 volte l’importo che avrete pensato di investire.