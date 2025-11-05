Diretta Inter Kairat Almaty, streaming, video e tv: quote e probabili formazioni da San Siro per la quarta giornata di Champions League 2025/2026.

DIRETTA INTER KAIRAT ALMATY (RISULTATO 1-0): GOL NERAZZURRO APPENA PRIMA DELL’INTERVALLO!

Al 28’ arriva il primo brivido per l’Inter: sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Edmilson colpisce di testa ma Sommer è attento e respinge con sicurezza. Al 35’ ci prova Pio Esposito, che però non riesce a inquadrare la porta difesa da Anarbekov. Il finale di primo tempo si accende: i kazaki sfiorano il vantaggio con Satpayev, bravo a rubare palla a Zielinski e a liberarsi per il tiro, deviato da un difensore sulla parte alta della traversa. Al 45’ però sono i nerazzurri a sbloccare il match: Lautaro Martinez firma il gol dell’1-0 con una giocata di potenza, ribadendo in rete dopo una prima conclusione respinta da Mrynskiy e una seconda parata disperata di Anarbekov. (agg. di Fabio Belli)

DIRETTA/ Inter Kairat Almaty Primavera (risultato finale 3-0): una vittoria netta! (Youth League 2025)

DIRETTA INTER KAIRAT ALMATY INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

La diretta Inter Kairat Almaty è la partita di Champions League che verrà trasmessa in esclusiva da Amazon Prime Video per questo quarto turno della competizione continentale. Chi possiede un abbonamento a questa piattaforma potrà vedere la sfida in streaming attraverso l’applicazione ufficiale.

Probabili formazioni Inter Kairat Almaty/ Quote: quanto turnover? (Champions League, 5 novembre 2025)

RIGORE REVOCATO AI NERAZZURRI!

Dopo appena 7′ arriva il primo cartellino giallo del match: Jorginho viene ammonito per un intervento in netto ritardo su Lautaro Martinez. Al 10’ l’Inter sfiora il vantaggio con una doppia occasione: Anarbekov si oppone prima al sinistro di Dimarco e poi al tap-in ravvicinato di Lautaro. Due minuti più tardi, il portiere esce con tempismo sui piedi dell’argentino, mentre Pio Esposito non riesce a sfruttare la porta sguarnita. Al quarto d’ora un’altra uscita incerta di Anarbekov favorisce Zielinski, che serve Lautaro, ma il tiro del capitano nerazzurro termina alto sopra la traversa. Al 20’ errore grave di Luis Mata, che perde palla su Bisseck lanciato a rete e poi agganciato da Arad: l’arbitro Godinho assegna inizialmente il rigore, ma dopo il richiamo al VAR annulla la decisione. Tutto da rifare a San Siro, si resta sullo 0-0. (agg. di Fabio Belli)

Moviola di Verona Inter/ Proteste per il rosso non dato a Bisseck, nerazzurri chiedono un rigore

DIRETTA INTER KAIRAT ALMATY, GLI OSPITI SPERANO NELL’IMPRESA

E’ previsto alle ore 21:00 di mercoledì 5 novembre 2025 il calcio d’inizio della diretta Inter Kairat Almaty. Presso lo Stadio Giuseppe Meazza di Milano i nerazzurri tenteranno di mantenersi a bottino pieno ospitando una squadra che è diventata famosa per essere maggiormente vicina a Pechina più che all’Italia nonostante disputi la competizione europea.

Questo significa che quella kazaka è la società con sede più a Est fra tutti i club partecipanti alla Champions League 2025/2026 ma finora le cose non sono andate molto bene per i gialloneri. Gli ospiti di questa quarta giornata hanno infatti ottenuto un solo punto nelle prime tre gare, essendo reduci dal pareggio contro il Pafos.

Gli uomini di mister Chivu sono invece terzi in classifica con i loro nove punti, gli stessi conquistati pure da altre quattro formazioni che sono il Paris-Saint Germain, il Bayern Monaco, l’Arsenal ed il Real Madrid. In campionato nel weekend i lombardi hanno vinto in trasferta ed in rimonta contro l’Hellas Verona mentre in Champions arrivano dal poker rifilato all’Union-Saint Gilloise.

L’intenzione dell’Inter è ovviamente quella di ripetersi in questo turno da giocare fra le mura amiche di San Siro ma non bisogna rischiare di prendere troppo sotto gamba questo appuntamento. I calciatori del Biscione devono restare concentrati senza pensare ai prossimi impegni che li vedranno scendere in campo contro la Lazio nel weekend e poi nel derby contro il Milan.

INTER KAIRAT ALMATY, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Inter Kairat Almaty: si va verso il consueto 3-5-2 iniziale per la squadra di mister Chivu con Sommer estremo difensore titolare, Bisseck, De Vrij, oppure Acerbi, e Carlos Augusto in difesa, Dumfries, Frattesi, Barella, Zielinski e Dimarco sulla linea a cinque centrale, Pio Esposito e Lautaro come coppia d’attacco. Si pensa invece che il tecnico Urazbakhtin possa decidere di impiegare un canonico modulo 4-4-2 con Anarbekov in porta, Tapalov, Martynovich, Sorokin e Mata sulla linea arretrata a quattro, Mrynskiy, Glazer, Arad e Gromyko a centrocampo, Satpaev e Jorginho davanti.

INTER KAIRAT ALMATY, LE QUOTE

Emerge un unico potenziale verdetto per l’esito finale della diretta Inter Kairat Almaty andando a vedere le quote fornite dalle agenzie di scommesse come ad esempio Sisal. I bookmakers ritengono infatti che i padroni di casa siano gli indiscussi favoriti per la vittoria in questa sfida pagando il segno 1 a 1.03. Gli ospiti appaiono già spacciati in partenza stando a questi numeri col 2 quotato addirittura a 50.00. Persino il pareggio indicato dal segno x viene pagato pensate a 20.00 ed è quindi un’altra soluzione molto poco probabile.