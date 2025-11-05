Tutte le informazioni sulla diretta Inter Kairat Almaty, la situazione delle squadre, dove seguire la partita, probabili formazioni, possibile esito finale

DIRETTA INTER PRIMAVERA KAIRAT ALMATY (RISULTATO 2-0): INTERVALLO

La diretta Inter Primavera Kairat Almaty si mette molto bene per i giovani nerazzurri, rispettando d’altronde le previsioni della vigilia. All’intervallo infatti l’Inter Primavera conduce per 2-0 contro i pari età kazaki e consolida sempre più il ruolo di migliore italiana in Youth League, in un’edizione in realtà finora non esaltante in generale per le nostre rappresentanti.

La diretta Inter Primavera Kairat Almaty ha visto i nerazzurri passare in vantaggio al 21′ minuto di gioco su calcio di rigore trasformato da Mosconi con un piattone di sinistro, penalty assegnato per un fallo sullo stesso Mosconi. Il raddoppio arriva al 37′ con Zarate, che riceve palla da un cross di Ballo, si gira e al volo infila il pallone imparabile per il portiere a fil di palo. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Diretta Inter Kairat Almaty Youth League streaming video, dove seguire la partita

La diretta Inter Kairat Almaty di Youth League scenderà in campo alle 16.00 ma purtroppo non potrà essere vista su nessuna delle emittenti classiche, neanche con la sottoscrizione ad un abbonamento, l’unica possibilità sarà quella di seguire la partita in streaming su UEFA.TV, il sito ufficiale della Federazione europea che manda in onda le sfide del torneo giovanile.

SI COMINCIA!

La diretta Inter Primavera Kairat Almaty sta per cominciare: naturalmente si tratta della prima sfida tra queste due squadre, perché il Kairat Almaty dei “grandi” non si era mai qualificato alla Champions League nella sua storia. Consultando i dati del sito specializzato Transfermarkt scopriamo che il confronto tra le due società è decisamente sbilanciato a favore dell’Inter, come ci si poteva aspettare: il valore della rosa nerazzurra supera i 2 milioni di euro mentre quello del Kairat Almaty è di poco superiore al mezzo milione, tuttavia i kazaki forniscono ben 22 calciatori alle nazionali giovanili del Paese.

L’altra curiosità è legata al fatto che i calciatori a disposizione dell’allenatore Zhora Arutyunyan sono tutti locali: non ci sono stranieri mentre ne ha 10 l’Inter, che dallo scorso luglio è allenata da Benny Carbone. Insomma: almeno sulla carta è una partita che l’Inter Primavera dovrebbe riuscire a portare a casa, continuando così la sua marcia in una Youth League che potrebbe dire molto, ma come sempre dobbiamo aspettare che sia il campo a dirci cosa succederà e a tal proposito è davvero arrivato il momento di cedere la parola alla diretta Inter Primavera Kairat Almaty, perché la partita comincia! (agg. di Claudio Franceschini)

Nerazzurri ancora senza sconfitte

Nella quarta giornata della League Phase della Youth League scenderà in campo la diretta Inter Kairat Almaty, un anticipo della sfida che in serata affronteranno le squadre ma nella competizione giovanile, i nerazzurri scendono in campo con la speranza di riuscire a conquistare senza troppa fatica i 3 punti dando continuità alla prima vittoria ottenuta 1-2 sul campo dell’Union St. Gilloise, la classifica infatti sorride ma solo fino ad un certo punto visto che nonostante non siano ancora arrivate sconfitte, la posizione ottenuta è solo la sedicesima.

Per i kazaki invece sarà un’altra occasione per giocare una sfida contro una grande del calcio europeo anche se è facile aspettarsi una sconfitta, come successo nelle prime due della competizione, sperano però di riuscire a limitare i danni come hanno già fatto nella sconfitta 1-3 contro il Pafos e mantenere il loro trentatreesimo posto con una differenza reti non troppo elevata.

Inter Kairat Almaty Youth League, probabili ventidue in campo

Nella diretta Inter Kairat Almaty di Youth League i due allenatori si dovrebbero affidare alle stesse formazioni che sono scese in campo negli ultimi impegni, Benito Carbone quindi schiererà un 4-3-3 con Taho come portiere, Ballo, Bovio, Nenna e Marello come difensori, Vukoje, Cerpelletti e Putsen come centrocampisti e come attaccanti Zouin, Idrissou e Mahboubi. La risposta di Zhora Arutyunyan arriverà mettendosi a specchio con un 4-3-3 con Reimov, Kalikulov, Kenesbekov, Bazaarbaec e Tashpulatov, Abish, Petrik e Makhametzhan, Bekbolat, Toleukhan e Birkurmanov.

Inter Kairat Almaty Youth League, possibile esito finale

Come detto la diretta Inter Kairat Almaty di Youth League dovrebbe terminare con un unico risultato, ovvero la vittoria da parte dei nerazzurri che senza dubbio sono una squadra migliore e più abituata a giocare questo tipo di partite, anche se c’è stato un cambio quasi totale rispetto agli uomini che la scorsa stagione hanno raggiunto le semifinali. I nerazzurri cercheranno di ottenere anche un alto scarto di gol così da migliorare anche la differenza reti, fondamentale in casi finiscano la fase a campionato a pari punti con un’avversaria, dall’altra parte i kazaki vorranno evitare di prendere un’imbarcata.