DIRETTA INTER LAZIO PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Siamo finalmente arrivati al via della diretta Inter Lazio Primavera, partita che rappresenta una sorta di classico anche per questa categoria, e che ha avuto episodi importanti anche in epoca recente. Due incroci in Coppa Italia, ad esempio, ma se parliamo di campionato dobbiamo citare i quarti del 2015 in cui tra l’altro la Lazio era allenata di Simone Inzaghi e, dopo aver pareggiato al minuto 86 il gol di Michele Rocca, grazie ad Alessandro Rossi, era poi volata in finale ai supplementari con il sigillo di Simone Palombi. Tre anni prima le due squadre si erano invece affrontate in finale: stavolta a vincere era stata l’Inter, al termine di una partita bellissima.

DIRETTA/ Lecce Genoa Primavera (risultato 0-0) video streaming tv: in campo, si comincia! (6 aprile 2025)

Daniele Bernazzani aveva battuto Alberto Bollini: nel recupero del primo tempo Gonzalo Barreto aveva risposto al vantaggio nerazzurro di Marko Livaja, ma nella ripresa Luca Garritano e Samuele Longo avevano messo la freccia; inutile il gol di Ogenyi Onazi al 90’, quella era l’Inter che aveva vinto la Next Gen Cup alla guida di Andrea Stramaccioni, che subito dopo era stato chiamato in prima squadra. Adesso finalmente possiamo metterci comodi e stare a vedere cosa succederà in questa partita sempre molto interessante, la diretta Inter Lazio Primavera sta per farci compagnia! (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA/ Juventus Atalanta Primavera (risultato finale 3-2), vittoria all'ultimo minuto (5 aprile 2025)

DOVE VEDERE DIRETTA INTER LAZIO PRIMAVERA, STREAMING VIDEO

Se volete vedere la diretta Inter Lazio Primavera, potrete farlo comodamente sul canale 60 di Sportitalia. Per quanto riguarda invece la diretta streaming avrete a disposizione l’applicazione o sito web di Sportitalia.

INTER LAZIO PRIMAVERA, SEDICI PUNTI DI DISTACCO

Le due formazioni vogliono dare assolutamente continuità all’ultimo risultato messo a referto in campionato. La diretta Inter Lazio Primavera verrà giocata domenica 6 aprile alle ore 11:00 in casa dei nerazzurri, secondi in classifica.

I meneghini sono in striscia positiva da otto partite consecutive con l’ultimo ko maturato in Coppa Italia ai quarti di finale contro il Milan ai rigori. In campionato invece l’ultima gara è la vittoria di misura contro il Sassuolo.

DIRETTA/ Empoli Sassuolo Primavera (risultato finale 1-2): aggancio al secondo posto! (5 aprile 2025)

La Lazio invece sembra essersi messa alle spalle il brutto momento di inizio marzo con il pareggio con il Sassuolo e le sconfitte contro Monza e Verona. Il successo è invece arrivato in casa con l’Udinese col risultato di 2-0.

LE PROBABILI FORMAZIONI INTER LAZIO PRIMAVERA

L’Inter Primavera si disporrà secondo il 4-3-3 con Zamarian in porta, difeso dal quartetto Della Mora, Re Cecconi, Maye e Motta. A centrocampo spazio per Venturini, Bovo e Topalovic con De Pieri, Lavelli e Zouin in attacco.

Stesso assetto tattico per la Lazio con Bosi tra i pali, protetto da Zaza, Bordon, Bordoni e Milani. Nella zona nevralgica del campo saranno titolari Di Tommaso, Nazzaro e Farcomeni mentre il trio offensivo sarà formato da Serra, D’Agostini e Cristo.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE INTER LAZIO PRIMAVERA

La vittoria dell’Inter Primavera è data a 1.57 contro la X del pari a 3.80 e il 2 fisso per i biancocelesti a 4.75. Gol e No Gol rispettivamente a 1.73 e 1.90.