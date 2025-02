Diretta Inter Lazio (risultato 0-0): formazioni ufficiali, via!

Eccoci arrivati al via della diretta Inter Lazio: cosa dire allora di questa partita, per quanto riguarda i precedenti in Coppa Italia? Si tratta di una sfida abbastanza frequente, anche se in questa competizione manca da sei anni: nei quarti di finale del 2018-2019 la Lazio l’aveva spuntata ai rigori dopo che l’Inter aveva pareggiato al quinto di recupero dei supplementari con il rigore di Mauro Icardi, rispondendo a Ciro Immobile. Biancocelesti corsari anche due anni prima, sempre ai quarti: 2-1 a San Siro con le reti di Felipe Anderson e Lucas Biglia – rigore – inutile il gol nerazzurro di Marcelo Brozovic. Per trovare allora un successo dell’Inter dobbiamo tornare alla semifinale del 2008 con colpo all’Olimpico (2-0) dopo il pareggio senza gol al Meazza; come vittoria casalinga abbiamo un 1-0 firmato Dejan Stankovic, grande ex, nel ritorno dei quarti 2005-2006.

Infine, naturalmente da ricordare la finale del 2000 che fu vinta dalla Lazio con 2-1 in casa e 0-0 in trasferta. Adesso però possiamo finalmente metterci comodi e stare a vedere quello che ci dirà il campo: leggiamo insieme le formazioni ufficiali, la diretta Inter Lazio sta per farci compagnia! INTER (3-5-2): J. Martinez; Pavard, De Vrij, Bisseck; Darmian, Frattesi, Asllani, Zielinski, Dimarco; Taremi, Arnautovic. Allenatore: Simone Inzaghi LAZIO (4-2-3-1): Mandas; M. Lazzari, Gigot, A. Romagnoli, Lu. Pellegrini; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Tchaouna. Allenatore: Marco Baroni (agg. di Claudio Franceschini)

Diretta Inter Lazio, dove vedere la partita in streaming video e tv

Seguire la diretta Inter Lazio delle 21.00 sarà più semplice rispetto alle partite di Serie A e delle competizione europee, non sarà infatti necessario alcun abbonamento ma sarà trasmessa in chiaro in dalle reti Mediaset, ci si potrà poi sintonizzare su Canale 5, canale 5 del digitale terrestre, o collegarsi sulla piattaforma di streaming Mediaset Infinity.

Inter Lazio, sfida tra due delle migliori squadre italiane

La diretta Inter Lazio sarà valida per il quarto di finale di Coppa Italia e deciderà chi passerà il turno accedendo alle semifinali, a scendere in campo sono due squadre che stanno disputando un ottimo campionato in cui occupano le prime posizioni e che hanno nella Coppa Italia un obiettivo di questa stagione, i padroni di casa sono i campioni d’Italia e vincitori di due delle ultime tre edizioni arrivano alla partita da una vittoria 1-0 contro il Genoa che lo ha portato al primo posto in classifica.

Gli ospiti invece hanno subito qualche stop nelle ultime partite rispetto all’inizio del campionato, la dirigenza non ha la vittoria della Coppa Italia come obiettivo primario ma la possibilità di portare a casa un trofeo non è mai disdegnata, si presentano ad una gara difficile dall’ennesimo pareggio 0-0 in casa del Venezia.

Inter Lazio, probabili formazioni

Per la diretta Inter Lazio dello Stadio Giuseppe Meazza i padroni di casa saranno schierati da Simone Inzaghi con il solito 3-5-2 con Martinez tra i pali, visto anche l’infortunio di Sommer, Bisseck, De Vrij e Bastoni come tre difensori centrali, Dumfries e Dimarco sulle fasce con Frattesi, Calhanoglu e Zielinski in mezzo al campo, Lautaro Martinez in coppia con Taremi.

Gli ospiti invece dovrebbero confermare il 4-2-3-1 di Marco Baroni con Mandas in porta, Marusic e Tavares gli esterni bassi con Gigot e Gila difensori centrali a completare il reparto, Guendouzi e Rovella in mediana, trequarti formata da Isaksen e Zaccagni sulle fasce con Pedro in posizione centrale alle spalle di Dia unica punta.

Scommessa Inter Lazio, quote e pronostico

La diretta Inter Lazio è una gara che si prospetta essere sicuramente divertente e ricca di occasioni da gol e ribaltamenti di fronte, sono due squadre che si sviluppano il loro gioco in maniera diversa, i padroni di casa basandosi su un’ottima difesa e sulle ripartenze lasciate dagli avversari e gli ospiti con il possesso del pallone e verticalizzazioni verso gli attaccanti.

Sulla carta i favoriti sono i nerazzurri per via dell’accoppiamento favorevole con il gioco dei biancocelesti e per il migliore stato di forma e posizionamento in campionato, anche secondo Sisal i padroni di casa sono favoriti con la quota della vittoria dell’Inter data a 1.56, più difficile la vittoria della Lazio quotata a 5.25, più probabile il pareggio con quota pari a 4.20.