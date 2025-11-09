Diretta Inter Lazio streaming video tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per l'undicesima giornata di Serie A.

DIRETTA INTER LAZIO (RISULTATO 1-0): I NERAZZURRI SBLOCCANO DOPO 3′!

Dopo 3′ Inter già in vantaggio: Bastoni pesca Lautaro Martinez che con una splendida girata d’esterno batte un incolpevole Provedel, davvero un gran gol dell’argentino. La Lazio prova a riorganizzarsi ma all’8′ l’Inter guadagna una punizione che Dimarco sfrutta crossando in area, Lautaro arriva al colpo di testa e il pallone finisce fuori di poco. I biancazzurri cercando comunque di riorganizzarsi dopo il gol a freddo, al quarto d’ora Dia non arriva su un rimpallo che l’avrebbe messo solo davanti a Sommer. (agg. di Fabio Belli)

INTER LAZIO STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta Inter Lazio in tv potrà essere seguita soltanto su DAZN1 al numero 214 del satellite, per la diretta streaming video sarà la stessa DAZN a occuparsi della trasmissione.

FORMAZIONI UFFICIALI, VIA!

Finalmente possiamo parlare concretamente della diretta Inter Lazio: per Cristian Chivu si tratta quasi di un derby visti i trascorsi giallorossi, va infatti ricordato che l’allenatore rumeno era stato portato in Italia dalla Roma e, prima di vincere tutto con l’Inter, era stato un pilastro della difesa capitolina, giocando ancora centrale. Di conseguenza Chivu ha disputato anche i derby, pur se ne ha dovuti saltare due per problemi fisici: quelli che lo hanno visto in campo hanno fatto registrare una sola vittoria, il 26 febbraio 2006, ed era stato un derby storico perché grazie ai gol di Rodrigo Taddei e Alberto Aquilani la Roma di Luciano Spalletti aveva timbrato la cifra record di 11 vittorie consecutive, anche se il primato non sarebbe durato troppo.

Abbiamo invece una sola sconfitta, l’anno seguente: un netto 3-0 sigillato dai gol di Cristian Ledesma, Massimo Oddo (su rigore) e Massimo Mutarelli. Naturalmente il contesto di questa sera è totalmente diverso, ad ogni buon conto possiamo comunque scoprire cosa succederà e quindi ecco le formazioni ufficiali, comincia la diretta Inter Lazio! INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, A. Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Lautaro Martinez, Bonny. Allenatore: Cristian Chivu LAZIO (4-3-3): Provedel; M. Lazzari, Gila, A. Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Basic; Isaksen, Dia, Zaccagni. Allenatore: Maurizio Sarri (agg. di Claudio Franceschini)

INTER LAZIO: SAN SIRO SI ILLUMINA!

Prepariamoci alla diretta Inter Lazio, perché sicuramente saranno scintille: la partita di San Siro si gioca alle ore 20:45 di domenica 9 novembre 2025 ed è valida per l’undicesima giornata di Serie A 2025-2026, mette a confronto due squadre storiche che però in questo momento stanno lottando per obiettivi che sono ben diversi.

L’Inter, nonostante abbia già perso tre volte in questo campionato, resta assolutamente in corsa per lo scudetto anche perché nessuna riesce ad andare in fuga: fondamentale aver piegato il Verona all’ultimo respiro, adesso ci si lancia in un match casalingo da vincere con la fiducia portata in dote dalla vittoria in Champions League, sia pure sofferta.

La Lazio invece continua a perseguire una posizione europea, pur tra mille difficoltà la squadra biancoceleste fa passi avanti e sembra aver trovato una certa solidità difensiva, intanto nell’ultimo turno ha battuto il Cagliari ma ora deve provare ad aumentare i giri del motore anche in trasferta, dove certamente fa più fatica che all’Olimpico.

Tra poco scopriremo davvero cosa succederà in una diretta Inter Lazio che come già detto rimane molto attesa, il prossimo passo per noi riguarda comunque la valutazione delle scelte che i due allenatori potrebbero operare sul terreno di gioco, dunque prendiamoci del tempo per analizzare le probabili formazioni Inter Lazio.

PROBABILI FORMAZIONI INTER LAZIO

Chivu schiera i nerazzurri con il solito 3-5-2 nella diretta Inter Lazio: verosimilmente dovrebbe riproporre Akanji, Acerbi e Alessandro Bastoni davanti a Sommer con Calhanoglu in cabina di regia, certa la titolarità di Barella mentre Sucic rischia il posto sulla pressione di Zielinski che è un serio candidato, invariate le corsie laterali con Dumfries che corre a destra e Dimarco che si prende la maglia dall’altra parte. Infine l’attacco, dove Marcus Thuram appare pronto per tornare a giocare titolare: con il francese ci sarà ovviamente Lautaro Martinez, scalpitano comunque anche Bonny e Pio Esposito perché uno dei due potrebbe esserci dal primo minuto.

Abbiamo per la Lazio un 4-3-3 nel quale Maurizio Sarri deve sostituire Alessio Romagnoli con Provstgaard, per il resto solita difesa a protezione di Provedel con Mario Gila centrale e due terzini in Manuel Lazzari e Marusic, a centrocampo ci sarebbe l’ex Matias Vecino ma dovrebbero giocare i soliti noti, quindi Cataldi come riferimento con Guendouzi e Basic a dare sostanza alla zona mediana. In avanti, Isaksen è in questo momento il calciatore più in forma della Lazio e quindi viene confermato a destra; Zaccagni occupa l’altra fascia del campo, il centravanti dovrebbe essere Boulaye Dia anche perché Castellanos è sempre fermo ai box.

INTER LAZIO: QUOTE E PRONOSTICO

Con la diretta Inter Lazio possiamo anche parlare delle quote che sono state proposte dalla Snai: è quasi incredibile la differenza tra il segno 1 per la vittoria dei nerazzurri, che vale 1,35 volte quanto messo sul piatto, e il segno 2 che regola il successo dei biancocelesti e vi farebbe guadagnare ben 7,75 volte la posta in palio, ci saremmo aspettati un margine minore e invece evidentemente chi ha puntato la pensa in maniera diversa. Sia come sia, il segno X porta in dote una vincita corrispondente a 5,00 volte l’ammontare della giocata.