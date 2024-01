DIRETTA/ Inter Lazio video streaming tv: due precedenti in Supercoppa Italiana (oggi 19 gennaio 2024)

DIRETTA INTER LAZIO, I TESTA A TESTA

Naturalmente parlare dei testa a testa nella diretta di Inter Lazio nella loro totalità sarebbe impresa complessa; possiamo però citare due episodi che sono molto importanti per questa sera, perché per due volte questa partita ha rappresentato la Supercoppa Italiana. Naturalmente era sfida a due per il trofeo, e in entrambi i casi si sono imposti i biancocelesti: nel settembre 2000 allo stadio Olimpico la squadra allenata da Sven-Goran Eriksson aveva battuto quella di Marcello Lippi (che di lì a poco sarebbe anche stato esonerato), roboante 4-3 con doppietta di Claudio Lopez e reti di Sinisa Mihajlovic e Dejan Stankovic, mentre per l’Inter erano andati a segno Robbie Keane (dopo soli 2 minuti di gioco), Francisco Farinos e Vampeta, che di fatto dopo quel gol del temporaneo 2-3 aveva fatto perdere le sue tracce.

Nel 2009 invece, a Pechino, Delio Rossi aveva battuto José Mourinho: in tre minuti la Lazio aveva segnato due volte con Francelino Matuzalem e Tommaso Rocchi, l’Inter aveva accorciato le distanze con Samuel Eto’ o ma non era bastato. I nerazzurri avevano così mancato il primo trofeo stagionale, ma di lì a qualche mese si sarebbero ampiamente rifatti centrando lo storico Triplete… (agg. di Claudio Franceschini)

INTER LAZIO STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Inter Lazio sarà visibile in chiaro sul digitale terrestre su Italia 1, canale sei del telecomando. Il collegamento inizierà già alle 19:30 con il pre-partita di quella che sarà la seconda semifinale della Supercoppa Italia.

Ci sarà anche la possibilità di vedere Inter Lazio anche n diretta streaming attraverso Mediaset Infinity o collegandosi al sito di Sportmediaset con qualsiasi dispositivo come computer, smartphone, tablet o smart tv.

STRADA VERSO LA FINALE

La diretta Inter Lazio, in programma venerdì 19 gennaio alle ore 20:00, racconta della seconda semifinale di Suprecoppa Italiana. I nerazzurri partecipano a questa competizione in virtù della vittoria contro la Fiorentina in finale di Coppa Italia, doppietta di Lautaro Martinez per ribaltare il momentaneo 1-0 di Nico Gonzalez. Quest’anno invece è arrivata l’eliminazione per mano del Bologna e l’Inter vorrà assicurarsi quantomeno la Supercoppa, in attesa ovviamente della Serie A e del sogno Champions League.

La Lazio ha invece strappato il pass per la Supercoppa in virtù del secondo posto in campionato dell’anno scorso, piazzandosi dietro al Napoli dello Scudetto e davanti a Inter e Milan. La vittoria decisiva per la qualificazione in Supercoppa è stato il 3-2 alla Cremonese con reti di Hysaj e Milinkovic Savic, autore di una doppietta.

INTER LAZIO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Inter Lazio vedono i padroni di casa schierarsi col 3-5-2. In porta Sommer, terzetto arretrato composto da Pavard, Acerbi e Bastoni. Gli esterni del centrocampo saranno Darmian e Dimarco con Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan ad occupare la zona nevralgica. In attacco confermatissima la coppia Lautaro Martinez e Thuram.

Consueto modulo anche per la Lazio che prenderà parte a questa semifinale con il 4-3-3. Tra i pali Provedel, in difesa Lazzari, Patric, Romagnoli e Marusic a completare il reparto. Guendouzi e Luis Alberto mezzali con Rovella in cabina di regia. In attacco ci saranno Isaksen, Felipe Anderson e Zaccagni, squalificato invece in campionato.

DIRETTA NAPOLI FIORENTINA, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Inter Lazio danno favorita la squadra di Inzaghi a 1.65. Secondo bet365, il segno X del pareggio è dato a 3.75 mentre il 2 fisso a 5.50.

L’Over 2.5 è quotato 2.02 con l’Under, segno opposto con la stessa soglia, a 1.88. Entrambe le squadre a segno a 1.95 con 1.80 di quota del No Gol. Chi andrà in finale? Inter a 1.33, Lazio a 3.25.

