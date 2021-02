Diretta Inter Lazio/ Streaming video tv: un test importante per entrambe (Serie A)

DIRETTA INTER LAZIO: BIG MATCH A SAN SIRO!

Inter Lazio, in diretta da San Siro, si gioca alle ore 20:45 di domenica 14 febbraio: big match nella 22^ giornata del campionato di Serie A 2020-2021, un bel banco di prova per i nerazzurri che continuano l’inseguimento al Milan per lo scudetto e devono riscattare l’eliminazione nella semifinale di Coppa Italia. Si entra nel momento decisivo della stagione: ad Antonio Conte resta solo il campionato per evitare di chiudere quello che sarebbe il decimo anno consecutivo senza trofei, e per quelle che erano le premesse aver già perso tanti obiettivi a inizio febbraio è sicuramente deludente per una squadra dal grande potenziale.

La Lazio testa le sue ambizioni al Meazza, arrivando da sei vittorie consecutive: tra poco avrà gli ottavi di Champions League ma intanto, agganciato il quarto posto con questa striscia, Simone Inzaghi cercherà di avvicinare le due milanesi o comunque migliorare ancor più la sua situazione, riscattando così un avvio di stagione poco esaltante. Sarà interessantissimo vivere la diretta di Inter Lazio e scoprire quello che succederà sul terreno di gioco; aspettando la partita possiamo anche fare una rapida valutazione circa le scelte da parte dei due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni del big match.

La diretta tv di Inter Lazio sarà garantita dalla televisione satellitare: gli abbonati a questa emittente potranno dunque accedere ai canali del decoder per seguire questa partita di Serie A e, in assenza di un televisore, potranno anche avvalersi del servizio di diretta streaming video che viene fornito senza costi aggiuntivi a tutti i clienti. Basterà dotarsi di dispositivi come PC, tablet e smartphone e attivarvi l’applicazione Sky Go per avere accesso in mobilità a tutta la programmazione dei canali qui contenuti.

Avremo poche sorprese nelle probabili formazioni di Inter Lazio: Conte ritrova Vidal e lo schiera in mezzo al campo in compagnia di Barella e Brozovic, a destra giocherà Hakimi mentre sull’altro versante Perisic sembra favorito su Darmian e Ashley Young. La difesa dovrebbe essere confermata rispetto a martedì, dunque davanti ad Handanovic avremo il grande ex De Vrij a fare reparto con Skriniar e Alessandro Bastoni; davanti non si può prescindere dalla coppia formata da Lautaro Martinez e Romelu Lukaku, dunque sarà panchina per Alexis Sanchez che potrebbe tornare utile per il secondo tempo. Nella Lazio modulo speculare e tutto confermato rispetto alle attese: Reina in porta, Musacchio più di Hoedt per completare una difesa nella quale giocheranno Acerbi e Stefan Radu, Marusic favorito su Lulic e Fares a sinistra con Manuel Lazzari che avrà campo a destra, scontata la presenza di Lucas Leiva come perno centrale e la collaborazione delle solite due mezzali, vale a dire Sergej Milinkovic-Savic e Luis Alberto. In attacco sarà ancora Joaquin Correa a fare compagnia a Immobile, ma attenzione a Caicedo e un cresciuto Muriqi per la ripresa.

Per tracciare un pronostico su Inter Lazio possiamo farci aiutare dalle quote fornite dall’agenzia Snai: vediamo allora che il segno 1 per la vittoria dei padroni di casa vi consentirebbe di guadagnare 1,80 volte la vostra giocata, per contro il segno 2 che regola il successo degli ospiti porta in dote una vincita corrispondente a 4,25 volte l’importo investito. Il pareggio, per il quale dovrete puntare sul segno X, permette una vincita che ammonta a 3,80 volte quello che avrete deciso di mettere sul piatto con questo bookmaker.



