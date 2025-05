DIRETTA INTER LAZIO, L’IMPERATIVO E’ NON PERDERE!

In campo domenica 18 maggio 2025 alle ore 20:45 con la diretta Inter Lazio. Presso lo Stadio Giuseppe Meazza di Milano si affrontano due compagini che stanno ancora lottando per centrare i rispettivi obiettivi stagionali a partire dai nerazzurri, i quali proseguono il loro duello a distanza con il Napoli per aggiudicarsi lo Scudetto. I lombardi sono distanti un solo punto dai campani essendo ora in seconda posizione con settantasette punti e sono dunque obbligati a vincere per restare evantualmente in scia ai partenopei o addirittura scavalcarli nell’immediato.

Nell’ultimo turno di Serie A la squadra di Inzaghi si è imposta in trasferta contro il Torino mentre gli uomini di mister Baroni non sono andati oltre un pareggio all’Olimpico contro la Juventus, diretta concorrente per un piazzamento in Champions League. I biancocelesti sono adesso al quinto posto con sessantaquattro punti, gli stessi dei bianconeri che si trovano però davanti grazie agli scontri diretti. L’Europa League sarebbe dunque la competizione a cui potersi iscrivere a livello continentale il prossimo anno per il club di Lotito che però vorrebbe centrare la qualificazione al torneo più importante sebbene debba anche guardarsi le spalle dai cugini della Roma, lontani appena un punto, e dal ritorno del Bologna.

DIRETTA INTER LAZIO INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Se non puoi andare a San Siro per poter assistere alla diretta Inter Lazio potrai comunque vedere la partita ovunque ti trovi se sei iscritto a DAZN. Accedi all’applicazione o al sito ufficiali della piattaforma a pagamento per sfruttare il servizio streaming.

DIRETTA INTER LAZIO, LE PROBABILI FORMAZIONI

L’indisponibilità di Lautaro Martinez potrebbe farsi sentire quest’oggi e nelle probabili formazioni della diretta Inter Lazio puntiamo sull’impiego del 3-5-2 con Sommer, Bisseck, De Vrij, Bastoni, Dumfries, Calhanoglu, Barella, Zielinski, Dimarco, Taremi e Thuram dal primo minuto da parte di mister Simone Inzaghi. Il tecnico Baroni, con Tavares e Patric in infermeria e senza gli squalificati Zaccagni e Pellegrini, dovrebbe invece ritrovarsi costretto a schierare il consueto 4-2-3-1 con Mandas, Marusic, Gila, Romagnoli, Hysaj, Rovella, Guendouzi, Isaksen, Dia, Noslin e Castellanos.

DIRETTA INTER LAZIO, LE QUOTE

Il fatto di giocare in trasferta ed essendo in una posizione di classifica inferiore rispetto ai rivali di giornata pone i biancocelesti nel ruolo di sfavoriti per l’esito finale della diretta Inter Lazio a giudicare dalle quote fornite dai vari bookmakers. Prendedo per esempio in considerazione quanto proposto da Snai, i nerazzurri sono i principali candidati alla conquista dei tre punti in palio essendo quotati ad appena 1.60. La vittoria sembra invece molto complicata da raggiungere per gli ospiti, il cui trionfo è pagato appunto addirittura a 5.00, e c’è qualche possibilità in più di assistere ad un pareggio, con l’x a 4.10.