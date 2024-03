DIRETTA/ Inter Lecce Primavera (risultato 0-0) video streaming tv: si gioca! (oggi 30 marzo 2024)

DIRETTA INTER LECCE PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Finalmente ci siamo, pronti a vivere la diretta di Inter Lecce Primavera. Possiamo andare a ricordare alcune delle statistiche che sono legate alle due squadre: l’Inter arriva da quattro pareggi consecutivi ed è un dato curioso, che ha comunque permesso alla capolista del nostro campionato di allungare a nove la serie di partite senza sconfitte. In queste nove gare però l’Inter ha vinto solo quattro volte, e dunque ha rallentato la sua marcia; abbiamo una sola sconfitta in tutto il campionato, in casa il passo parla di nove vittorie e tre pareggi con 35 gol segnati e solo 8 subiti.

Il Lecce invece ha raccolto una sola vittoria nelle ultime quattro, e due nelle ultime sette; in generale comunque ha saputo rialzare la testa dopo un avvio pessimo, basti pensare che aveva zero vittorie nelle prime dieci giornate e poi ne ha ottenute 7 nelle altre 16. Adesso però è davvero arrivato il momento di metterci comodi e stare a vedere come andranno le cose sul terreno di gioco, la parola può passare ai protagonisti del match perché qui è tutto pronto, e la diretta di Inter Lecce Primavera può farci compagnia! (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA INTER LECCE PRIMAVERA STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

Per vedere la diretta di Inter Lecce Primavera basterà collegarsi al canale 60 del digitale terrestre, perciò sarà visibile in chiaro su Sportitalia. Per i più “Smart” sarà visibile in streaming anche sul sito ufficiale dell’emittente televisiva.

LA PRESENTAZIONE

Siamo come voi in trepidante attesa per la diretta di Inter Lecce Primavera, gara valevole per la 27esima giornata del campionato con l’ora X fissata per oggi 30 marzo 2024 alle ore 10,45. I nerazzurri arrivano al match dopo una serie di quattro pareggi consecutivi, mantenendo salda la loro posizione al vertice della classifica.

L’ultimo pareggio è arrivato contro la Roma, con il punteggio di 1-1. Dall’altra parte, il Lecce si trova al 14º posto in classifica, con un pareggio nell’ultimo incontro contro la Fiorentina. Quindi si prospetta una sfida davvero interessante, come finirà? Scopriamolo insieme tra poco!

INTER LECCE PRIMAVERA: PROBABILI FORMAZIONI

Spostiamo l’attenzione dalla diretta di Inter Lecce Primavera alle probabili formazioni del match dove i nerazzurri dovranno affidarsi a Owusu, nonostante un calo nei gol segnati nella seconda parte della stagione. La squadra nerazzurra conta sulle sue capacità offensive per tornare alla vittoria.

Per il Lecce, invece, ci si affiderà a Burnete come punto di riferimento in attacco. Con le sue doti fisiche e la capacità di distribuire il gioco, sarà un elemento cruciale per le speranze della squadra pugliese.

INTER LECCE PRIMAVERA, LE QUOTE

Ora per gli appassionati dei pronostici e delle scommesse sportive passiamo alle quote della diretta di Inter Lecce Primavera fornite dal portale della Snai: il segno 1 è fissato a 2 mentre il suo opposto a 2,7. Il pareggio invece è stato quotato a 2,3.











