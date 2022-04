DIRETTA/ Inter Lecce Primavera (risultato 0-0) video streaming tv: si comincia!

DIRETTA INTER LECCE PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Siamo finalmente pronti a vivere la diretta di Inter Lecce Primavera. La partita mette a confronto due squadre che hanno una classifica ben diversa, perché i nerazzurri salvo scossoni giocheranno la fase finale del campionato – o comunque andranno ai playoff – mentre i salentini devono ancora pensare a salvarsi e potrebbero farlo attraverso i playout. Intanto della partita e del bilancio dei precedenti dobbiamo dire che c’è ben poco da dire: la gara si è giocata una sola volta nella storia e ovviamente nell’andata di questo campionato 1.

Era il 18 dicembre, e incredibilmente all’Heffort Sport Village la vittoria era andata al Lecce Primavera: i giovani salentini avevano giocato un grande primo tempo e avevano segnato prima con un sinistro di Henri Salomaa e poi con una punizione diretta di Catalin Vulturar. La reazione dell’Inter era arrivata troppo tardi: a due minuti dal 90’ un colpo di testa di Nikola Iliev su cross di Peschetola aveva solo accorciato le distanze. Ora vedremo quello che succederà in casa dei giovani nerazzurri: possiamo metterci comodi e lasciare che a parlare sia il terreno di gioco, finalmente qui è tutto pronto e quindi la diretta di Inter Lecce Primavera può davvero prendere il via! (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA INTER LECCE PRIMAVERA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Inter Lecce Primavera sarà trasmessa sui canali di Sportitalia: al momento non sono state fornite informazioni circa la specifica, ma in ogni caso vi dovrete rivolgere a questa emittente che è in chiaro per tutti, e riferirvi ai numeri 60 o 61 del vostro telecomando. Ricordiamo che sul sito www.sportitalia.com sarà possibile collegarsi senza costi aggiuntivi per seguire il match in diretta streaming video, utilizzando dunque apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone.

INTER LECCE PRIMAVERA: NERAZZURRI FAVORITI!

Inter Lecce Primavera si gioca in diretta alle ore 14:00 di martedì 19 aprile: la partita è valida per la 30^ giornata nel campionato Primavera 1 2021-2022, e ci presenta due squadre che hanno obiettivi diversi. I nerazzurri di Cristian Chivu arrivano dalla netta vittoria contro il Genoa, un 4-0 fuori casa che ha confermato il buon momento di una squadra che, terza in classifica, continua a puntare la qualificazione diretta alla fase finale del campionato, sperando di evitare i playoff che naturalmente possono rappresentare una bella insidia.

Il Lecce Primavera invece deve salvarsi, e spera di farlo senza dover passare dai playout: in questo senso è stato comunque positivo il pareggio di sabato scorso contro la Juventus, anche perché maturato nel finale e dunque in grado di dare morale. Vedremo quello che succederà nella diretta di Inter Lecce Primavera, aspettando che la partita prenda il via possiamo allora vedere in che modo i due allenatori intendano disporre le loro squadre sul terreno di gioco, leggendone insieme le probabili formazioni.

PROBABILI FORMAZIONI INTER LECCE PRIMAVERA

Per la diretta Inter Lecce Primavera Chivu non dovrebbe rinunciare al solito modulo con il trequartista a supporto delle due punte: il ruolo può essere occupato da Peschetola come da Nikola Iliev (in gol nella sconfitta dell’andata), per l’attacco invece Abiuso può giocare in tandem con Jurgens. A centrocampo dovremmo vedere la regia di Sangalli con il supporto di Fabbian e Casadei che arriverà dalle mezzali, poi spazio a una difesa nella quale Fontanarosa e Moretti (o Fabio Cortinovis) possono essere i due centrali davanti a Rovida, con Dervishi e Carboni a operare sulle corsie laterali.

Il Lecce di Vito Grieco gioca invece con il tridente offensivo: Carrozzo, in gol contro la Juventus, può giocare da prima punta – è in ballottaggio con Burnete – con Salomaa e Dario Daka sugli esterni, qui occhio anche a Mommo e Medon Berisha con un centrocampo che dovrebbe essere formato da Vulturar e le due mezzali che sarebbero Joan Gonzalez e Macrì, eventualmente Torok si può disporre da perno centrale. In difesa Pascalau e Hasic saranno i centrali di riferimento, con Borbei in porta e due laterali che sarebbero Lemmens e Scialanga.











