DIRETTA INTER LECCE PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Sta per prendere il via la diretta Inter Lecce Primavera e allora possiamo dire che il quadro di questo match non è assolutamente esteso, a livello ufficiale si contano sette partite dal 2021 a oggi con un bilancio abbastanza equilibrato, curiosamente con il Lecce a comandare grazie alle sue tre vittorie, sono invece due i successi nerazzurri e di conseguenza abbiamo anche due pareggi. I salentini sono anche riusciti a vincere l’ultima partita giocata in trasferta: era lo scorso campionato, a fine marzo, l’Inter era la capolista ed era anche rimasta in superiorità numerica a fine primo tempo per l’espulsione di Till Winkelmann, ma era stata trafitta dal rigore di Rares Burnete.

Per trovare l’ultima vittoria nerazzurra dobbiamo tornare al match di andata (dicembre 2023) con un 4-1 esterno, invece l’unico successo casalingo è stato anche qui un 1-0 che risale all’aprile 2022, in quel caso la Primavera di Cristian Chivu era seconda in classifica ed era riuscita ad avere la meglio dei pari età pugliesi grazie al gol di Oliver Jurgens. Finalmente noi siamo pronti a scoprire quello che succederà oggi sul terreno di gioco, quindi possiamo metterci comodi e lasciare la parola alla diretta Inter Lecce Primavera che ci sta per allietare! (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA INTER LECCE PRIMAVERA, STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

La diretta Inter Lecce Primavera sarà trasmessa in chiaro su SportItalia con calcio d’inizio fissato per le 11,00. Per chi fosse interessato a seguire questa partita anche lontano da casa, sarà possibile seguirla in streaming sul sito di Sportitalia.

NERAZZURRI A CACCIA DEL TERZO POSTO

La mattina della ventiquattresima giornata del campionato Primavera continua con la diretta Inter Lecce Primavera in campo alle 11,00 dell’8 febbraio 2025. L’incrocio è tra due squadre divise da 13 punti che stanno giocando per obiettivi quasi opposti.

L’Inter di Zanchetta è quarta in classifica e arriva da una sconfitta in trasferta contro il Torino che ha interrotto una striscia da cinque vittorie consecutive. Si trova a metà classifica, invece, il Lecce di Scurto che ha perso le ultime tre partite giocate e cerca il riscatto.

FORMAZIONI INTER LECCE PRIMAVERA, LE PROBABILI SCELTE DEGLI ALLENATORI

L’Inter di Zanchetta giocherà con un 4-3-3 con Garonetti e Alexiou a difendere i pali della porta di Zamarian. Cerpelletti sarà il mediano a sostegno di un tridente formato da Mosconi, Spinacce e Pinotti.

Giocherà a specchio anche il Lecce di Scurto con Ubani, Russo, Pacia e Addo davanti alla porta di Rafaila. Gorter giocherà in mediana mentre il tridente offensivo sarà formato da Winkelmann, Mboko e Delle Monache.

PRONOSTICO INTER LECCE PRIMAVERA, ECCO TUTTE LE QUOTE

Nerazzurri favoriti e “pareggio” invece tra le altre due ipotesi nelle quote Snai per il pronostico circa la diretta Inter Lecce Primavera. Infatti il segno 1 non andrebbe oltre 1,75 volte la posta in palio, mentre curiosamente sia un pareggio sia l’affermazione degli ospiti varrebbero 3,70 volte la vostra giocata.