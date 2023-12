Diretta/ Inter Lecce, streaming video tv: i nerazzurri cercano il riscatto dopo la Coppa (23 dicembre 2023)

DIRETTA INTER LECCE, SALENTINI A SAN SIRO

Le diretta Inter Lecce, in programma sabato 23 dicembre alle ore 18:00, racconta della 17esima giornata di Serie A. I nerazzurri sono reduci dall’eliminazione in Coppa Italia per mano del Bologna ai tempi supplementari che ha tolto dunque dalla disponibilità dell’Inter uno dei quattro trofei a disposizione. In campionato invece prosegue la corsa alla seconda stella: le vittorie con Napoli, Udinese e Lazio nel mese di dicembre sono fin qui valse un +4 sulla Juventus.

Il Lecce sta attraversando un ottimo periodo che dura dall’11 novembre, data del 2-2 contro il Milan. Da lì compreso in poi, i giallorossi non hanno mai più perso, pareggiando anche contro Verona, Bologna ed Empoli per poi vincere 2-1 all’89’ con gol di Ramadani nel match interno contro il Frosinone. Fin qui molto buona la stagione del Lecce che dista 8 punti dal 18esimo posto, una situazione molto tranquillo ad oggi.

INTER LECCE, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Inter Lecce sarà trasmessa in esclusiva su DAZN. La gara non fa quindi parte delle tre su dieci che ogni weekend vengono fatte vedere contemporaneamente anche su Sky. Dunque, l’unico per assistere a questa gara, è sottoscrivere un abbonamento a DAZN.

Anche la diretta streaming Inter Lecce sarà visibile esclusivamente sull’app di DAZN attraverso tutti i dispositivi tra cui smartphone, tablet, pc e console di gioco. Per chi è abbonato DAZN tramite Sky, al costo di 5 euro al mese, può aggiungere Zona DAZN e vedere direttamente su Sky tramite DAZN la partita. Chi invece è dotato di decoder Sky Q può accedere tramite le App a quella di DAZN.

INTER LECCE, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni di Inter Lecce vedono i padroni di casa schierarsi col 3-5-2. In porta Sommer, retroguardia composta da Bisseck, Acerbi e Bastoni. Sugli esterni ci saranno Darmian e Carlos Augusto mentre Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan formano il centrocampo. Davanti Arnautovic al posto di Lautaro infortunato e Thuram.

Il Lecce risponde il 4-3-3. Falcone tra i pali, la difesa è formata da Gendrey, Baschirotto, Pongracic e Gallo. Il rientrante dalla squalifica Gonzalez farà reparto con Ramadani e Oudin mentre in attacco ci sarà il tridente Strefezza, Piccoli e Banda.

INTER LECCE, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse di Inter Lecce danno favorita la squadra di casa a 1.25. Secondo bet365, il segno X del pareggio è dato a 6 mentre il 2 fisso a 10.

Secondo i bookmakers è più probabile l'Over 2.5 a 1.75 piuttosto che l'Under 2.5 a 2.05. Infine, Gol e No Gol sono quotati rispettivamente 2.38 e 1.53.











