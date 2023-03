Diretta/ Inter Lecce, streaming video tv: Inzaghi non può fallire (Serie A)

DIRETTA INTER LECCE: SQUADRE IN CERCA DI RISCATTO

La diretta Inter Lecce, in programma domenica 5 marzo 2023 alle ore 18:00, racconta di un match ad alta tensione per i nerazzurri. L’undici di Simone Inzaghi, infatti, dopo la sconfitta sul campo del Bologna ha bisogno di vincere per non vedere sfumare il secondo posto. In settimana le critiche non sono mancate, ora starà a Lautaro Martinez e compagni metterle a tacere.

I salentini, invece, nonostante lo stop casalingo contro il Sassuolo vivono una situazione di classifica abbastanza tranquilla e sono alla ricerca degli ultimi punti per agguantare la salvezza.

INTER LECCE STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta Inter Lecce, valida per la venticinquesima giornata di Serie A, sarà visibile su Dazn, in streaming live e on demand. Telecronaca affidata a Riccardo Mancini, commento tecnico di Dario Marcolin. Sarà dunque necessario essere abbonati all’emittente televisiva.

INTER LECCE: PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Inter Lecce vedono entrambe le squadre con qualche dubbio. In casa nerazzurra da monitorare le condizioni di Skriniar e Dimarco, fuori causa nell’ultima gara. Di sicuro troveranno spazio dal primo minuto Barella a centrocampo e Gosens sulla corsia sinistra. In avanti Dzeko e Lukaku in lizza per una maglia. Per il Lecce, invece, fuori causa per squalifica Baschirotto, al suo posto in difesa ci sarà Tuia. In avanti solito ballottaggio tra Colombo e Ceesay.

LE QUOTE DELLE SCOMMESSE

Le quote della diretta Inter Lecce vedono una sfida decisamente con i milanesi decisamente padroni del pronostico. Secondo Snai, infatti, il successo della squadra di Inzaghi vale 1.35 contro gli 8.75 attribuiti ai salentini ospiti e la quota 5.25 riferita al segno X. Gara aperta a molti gol con l’Over 2.5 a 1.67 .e l’Under 2.5 proposto a 2.05.

